‘Homem-Aranha: Um Novo Dia’ quebra novo recorde nos cinemas

Desde sua estreia, em 29 de julho, o filme Homem-Aranha: Um Novo Dia, tem quebrado recordes de bilheteria ao redor do mundo. Durante seu segundo fim de semana em cartaz nos Estados Unidos, o longa do diretor Destin Daniel Cretton arrecadou mais de 145 milhões de dólares, o equivalente a cerca de 740 milhões de reais.

Com o desempenho, a produção despontou como a terceira maior bilheteria de todos os tempos considerando a segunda semana de estreia, atrás apenas de Star Wars: O Despertar da Força, que arrecadou 149 milhões de dólares em 2015, e Vingadores: Ultimato, com 147 milhões em 2019. Na primeira semana em cartaz, o quarto filme do super-herói vivido por Tom Holland bateu o recorde 355 milhões de dólares nos Estados Unidos e 932 milhões ao redor do mundo. No total, a obra soma até agora mais de 1,67 bilhão de dólares em bilheteria.

Filme mais lucrativo da história dos Estados Unidos, O Despertar da Força detém o recorde doméstico com 936,6 milhões de dólares (aproximadamente 4,8 bilhões de reais) de arrecadação nos cinemas dos Estados Unidos. Já em termos mundiais, Avatar, de James Cameron, lidera com uma marca de 2,92 bilhões de dólares embolsados desde seu lançamento, em 2009.

Com a estreia de Um Novo Dia, o britânico Tom Holland se consolidou como o ator que mais interpretou o herói em filmes solo, superando os clássicos de Tobey Maguire e Andrew Garfield em quantidade de aparições. O roteiro do longa foi assinado por Erik Sommers e Chris McKenna, responsáveis também pelo antecessor, Homem-Aranha: Sem Volta para Casa.

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