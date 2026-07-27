Homem-Aranha: Um Novo Dia pode ter a 2ª maior estreia da história

O novo filme do Amigão da Vizinhança ainda nem estreou, mas já pode entrar para a história do cinema. Segundo o GlobalBoxOffice, o longa tem projeção de arrecadar US$ 800 milhões em seu fim de semana de estreia mundial, o que o colocaria como a segunda maior abertura da história, atrás apenas de Vingadores: Ultimato.

Três semanas antes da estreia, o site Deadline estimava uma abertura doméstica entre US$ 180 milhões e US$ 190 milhões nos Estados Unidos. A previsão já era considerada expressiva, mas acabou sendo amplamente superada pelas projeções mais recentes.

Se os números se confirmarem, o filme ultrapassará marcas de sucessos como Vingadores: Guerra Infinita, que arrecadou US$ 640 milhões, e Homem-Aranha: Sem Volta para Casa, com US$ 600 milhões no fim de semana de estreia. Assim, ficará atrás apenas de Vingadores: Ultimato, que segue no topo do ranking com US$ 1,2 bilhão arrecadados na estreia mundial.

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A sinopse oficial de Um Novo Dia foi divulgada: “Quatro anos se passaram desde os eventos de Sem Volta Para Casa, e Peter agora é um adulto vivendo completamente sozinho, tendo se apagado voluntariamente da vida e das memórias de quem ama. Combatendo o crime em uma Nova York que já não sabe mais o seu nome, ele se dedica integralmente a proteger a cidade — um Homem-Aranha em tempo integral —, mas, à medida que as exigências aumentam, a pressão desencadeia uma surpreendente evolução física que ameaça sua própria existência, enquanto um estranho padrão de crimes dá origem a uma das ameaças mais poderosas que ele já enfrentou.”

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Homem-Aranha: Um Novo Dia estreia em 29 de julho. O filme traz o Peter Parker de Tom Holland de volta após 5 anos de hiato.