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Cultura

‘Homem-Aranha: Um Novo Dia’ passa dos 10 milhões de espectadores no Brasil

Filme é, de longe, o maior sucesso comercial do cinema em 2026, superando 'A Odisseia', 'O Diabo Veste Prada 2' e 'Michael'

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 ago 2026, 09h00
Homem branco de cabelo escuro e encaracolado, vestindo regata preta, com expressão surpresa, estende os braços para tocar uma teia de aranha gigante e densa que o envolve
Tom Holland em 'Homem-Aranha: Um Novo Dia' (Marvel/Divulgação)
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Após meras duas semanas em cartaz no Brasil, Homem-Aranha: Um Novo Dia já foi visto por mais de 10,41 milhões de espectadores, segundo dados da Rentrak. A massa é a maior atraída por qualquer lançamento cinematográfico de 2026 e gerou fortuna de 241,63 milhões de reais em bilheteria.

Desse total, 72,91 milhões foram arrecadados dentro do segundo final de semana em cartaz, entre 6 e 9 de agosto. O desempenho representa uma queda de apenas 30,15% em relação ao valor arrecadado nos dias de estreia, estabilidade invejável para outros grandes lançamentos do ano.

Na trama, Peter Parker aprende a lidar com a vida adulta de forma solitária, já que foi esquecido por todos os seus entes queridos após um feitiço feito pelo Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch) ao fim de sua última aventura, Sem Volta Para Casa (2021). Dessa forma, ele enfrenta o crime cotidiano de Nova York e observa a vida de sua amada MJ (Zendaya) à distância, até que uma ameaça passa a controlar as mentes de civis por uma razão misteriosa. Para deter o vilão da vez, ele terá que amadurecer e aceitar que não é mais aquele estudante de ensino médio — mensagem que fica ainda mais clara conforme seus poderes sofrem mutações inusitadas.

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Até o momento, Um Novo Dia é a melhor bilheteria de 2026 no Brasil e no mundo, e dificilmente será desbancado. Ao redor do globo, o épico da Marvel já passa dos 1,6 bilhões de dólares arrecadados.

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Com isso, poucos filmes ousaram chegar aos cinemas na semana seguinte à estreia da nova aventura de Peter Parker. Apenas dois lançamentos integram o ranking semanal, na oitava e nona posição, respectivamente: o terror Insaciável e a filmagem de show ATEEZ: Light the Way in Cinemas.

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Confira a seguir o ranking com os dez filmes mais vistos nos cinemas no Brasil no fim de semana:

  1. Homem-Aranha: Um Novo Dia
  2. A Odisseia
  3. Toy Story 5
  4. Moana
  5. Minions e Monstros
  6. O Convite
  7. Patrulha Canina: Uma Aventura Dino
  8. Insaciável
  9. ATEEZ: Light the Way in Cinemas
  10. As Cores do Tempo

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