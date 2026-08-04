‘Homem-Aranha: Um Novo Dia’ passa do bilhão em bilheteria e quase quebra recorde

Em questão de seis dias desde que suas primeiras exibições começaram, Homem-Aranha: Um Novo Dia já passou de 1 bilhão de dólares em bilheteria ao redor do globo. O longa é apenas o segundo filme a conquistar o feito dentro de menos de uma semana, e só fica atrás de Vingadores: Ultimato, que precisou de cinco dias para fazer o mesmo em 2019.

Até o momento, Um Novo Dia arrecadou cerca de 1,052 bilhão, tendo sido feito com orçamento estimado em 250 milhões de dólares. Com esse ritmo, é bem possível que o filme atinja 2 bilhões em bilheteria mundial ao longo da próxima semana.

Na trama, Peter Parker aprende a lidar com a vida adulta de forma solitária, já que foi esquecido por todos os seus entes queridos após um feitiço feito pelo Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch) ao fim de sua última aventura, Sem Volta Para Casa (2021). Dessa forma, ele enfrenta o crime cotidiano de Nova York e observa a vida de sua amada MJ (Zendaya) à distância, até que uma ameaça passa a controlar as mentes de civis por uma razão misteriosa. Para deter o vilão da vez, ele terá que amadurecer e aceitar que não é mais aquele estudante de ensino médio — mensagem que fica ainda mais clara conforme seus poderes sofrem mutações inusitadas.

https://youtu.be/EpgYaSItYsY?si=6sM7lXRWmWxDkswI

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Para além do êxito mundial, o filme também apetece muito ao público brasileiro, que o transformou na melhor estreia de 2026 até então — recorde que dificilmente será quebrado. Entre os dias 30 de julho e 2 de agosto, o épico levou 4,24 milhões de pessoas às salas de exibição e arrecadou cerca de 102,65 milhões de reais. O desempenho é quase o dobro do antigo líder: O Diabo Veste Prada 2, que arrecadou 55,11 milhões de reais em seus primeiros dias em cartaz.

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