Homem-Aranha: Um Novo Dia ganha trailer final focado na jornada de Peter Parker

A Sony Pictures disponibilizou nesta terça-feira, 21, o trailer final de Homem-Aranha: Um Novo Dia. Em um tom emocionante e épico, a nova prévia recapitula a história de Peter Parker (Tom Holland) e sua trilogia no Universo Cinematográfico da Marvel (UCM), focando nos principais momentos ao lado de MJ (Zendaya) e Ned (Jacob Batalon), antes de mostrar sua atual condição solitária.

Confira o trailer:

O novo capítulo do amigão da vizinhança se passa quatro anos após os acontecimentos de seu último filme e acompanha o herói tentando conciliar a vida como Homem-Aranha com sua rotina solitária em uma Nova York que esqueceu sua identidade. Ao mesmo tempo, seus poderes começam a sofrer misteriosas transformações.

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Enquanto se dedica integralmente ao papel de Homem-Aranha, Peter Parker enfrenta uma nova ameaça à cidade e precisa lidar com mudanças que podem alterar seu futuro.

A direção é de Destin Daniel Cretton, e conta com um elenco estrelado como Sadie Sink, Jon Berthal, Mark Ruffalo e Tramel Tillman.

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Homem-Aranha: Um Novo Dia estreia em 29 de julho de 2026 nos cinemas brasileiros.