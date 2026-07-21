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Cultura

Homem-Aranha: Um Novo Dia ganha trailer final focado na jornada de Peter Parker

Prévia revisita a trajetória do herói no UCM e antecipa os desafios do herói em sua fase mais solitária

Por Pedro Godoy 21 jul 2026, 18h20 | Atualizado em 21 jul 2026, 18h21
Homem-Aranha, em seu traje vermelho e azul, balança pela cidade segurando MJ, que usa um casaco cinza e jeans, com expressão assustada. Prédios borrados ao fundo indicam movimento rápido
Cena do trailer de 'Homem-Aranha: Um Novo Dia'  (Sony Pictures/Divulgação)
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Homem-Aranha: Um Novo Dia ganha trailer final focado na jornada de Peter Parker Priorizar nos meus resultados Google

A Sony Pictures disponibilizou nesta terça-feira, 21, o trailer final de Homem-Aranha: Um Novo Dia. Em um tom emocionante e épico, a nova prévia recapitula a história de Peter Parker (Tom Holland) e sua trilogia no Universo Cinematográfico da Marvel (UCM), focando nos principais momentos ao lado de MJ (Zendaya) e Ned (Jacob Batalon), antes de mostrar sua atual condição solitária.

Confira o trailer:

O novo capítulo do amigão da vizinhança se passa quatro anos após os acontecimentos de seu último filme e acompanha o herói tentando conciliar a vida como Homem-Aranha com sua rotina solitária em uma Nova York que esqueceu sua identidade. Ao mesmo tempo, seus poderes começam a sofrer misteriosas transformações.

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Enquanto se dedica integralmente ao papel de Homem-Aranha, Peter Parker enfrenta uma nova ameaça à cidade e precisa lidar com mudanças que podem alterar seu futuro.

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A direção é de Destin Daniel Cretton, e conta com um elenco estrelado como Sadie Sink, Jon Berthal, Mark Ruffalo e Tramel Tillman.

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Homem-Aranha: Um Novo Dia estreia em 29 de julho de 2026 nos cinemas brasileiros.

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