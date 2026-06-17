‘Homem-Aranha: Um Novo Dia’ ganha trailer com Hulk e possível X-Men

Homem-Aranha: Um Novo Dia ganhou um novo trailer nesta quarta-feira, 17, recheado de ação e mistério. As imagens mostram o Hulk de Mark Ruffalo, ninjas do Tentáculo e até uma possível aparição de Jean Grey.

Mais uma vez interpretado por Tom Holland, Peter Parker procura a ajuda de Bruce Banner para entender o que está acontecendo com seus poderes. No entanto, acaba enfrentando o Gigante Esmeralda após a influência da misteriosa personagem vivida por Sadie Sink.

A nova aventura será inspirada no arco dos quadrinhos de mesmo nome e mostrará Peter lidando com as consequências dos acontecimentos de Homem-Aranha: Sem Volta para Casa (2021).

O filme conta com o retorno de Zendaya (MJ), Jacob Batalon (Ned) e Michael Mando (Escorpião). O elenco ainda reúne Sadie Sink (Stranger Things), Tramell Tillman (Ruptura) e Jon Bernthal, que volta a interpretar o Justiceiro.

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A sinopse oficial diz: “Quatro anos se passaram desde os eventos de Sem Volta Para Casa, e Peter agora é um adulto vivendo completamente sozinho, tendo se apagado voluntariamente da vida e das memórias de quem ama. Combatendo o crime em uma Nova York que já não sabe mais o seu nome, ele se dedica integralmente a proteger a cidade — um Homem-Aranha em tempo integral —, mas, à medida que as exigências aumentam, a pressão desencadeia uma surpreendente evolução física que ameaça sua própria existência, enquanto um estranho padrão de crimes dá origem a uma das ameaças mais poderosas que ele já enfrentou.”

A direção é de Destin Daniel Cretton (“Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis”). “Homem-Aranha: Um Novo Dia” estreia em 29 de julho de 2026 nos cinemas.

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