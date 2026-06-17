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Cultura

‘Homem-Aranha: Um Novo Dia’ ganha trailer com Hulk e possível X-Men

Novo trailer mostra Bruce Banner, ninjas do Tentáculo e mudanças misteriosas nos poderes de Peter Parker

Por Pedro Godoy 17 jun 2026, 19h11 | Atualizado em 17 jun 2026, 20h46
Homem-Aranha, com parte da máscara levantada revelando o rosto sério, olha para baixo com a cidade ao fundo
Cena do trailer de 'Homem-Aranha: Um Novo Dia'  (Sony Pictures/Divulgação)
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Homem-Aranha: Um Novo Dia ganhou um novo trailer nesta quarta-feira, 17, recheado de ação e mistério. As imagens mostram o Hulk de Mark Ruffalo, ninjas do Tentáculo e até uma possível aparição de Jean Grey.

Mais uma vez interpretado por Tom Holland, Peter Parker procura a ajuda de Bruce Banner para entender o que está acontecendo com seus poderes. No entanto, acaba enfrentando o Gigante Esmeralda após a influência da misteriosa personagem vivida por Sadie Sink.

A nova aventura será inspirada no arco dos quadrinhos de mesmo nome e mostrará Peter lidando com as consequências dos acontecimentos de Homem-Aranha: Sem Volta para Casa (2021).

O filme conta com o retorno de Zendaya (MJ), Jacob Batalon (Ned) e Michael Mando (Escorpião). O elenco ainda reúne Sadie Sink (Stranger Things), Tramell Tillman (Ruptura) e Jon Bernthal, que volta a interpretar o Justiceiro.

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A sinopse oficial diz: “Quatro anos se passaram desde os eventos de Sem Volta Para Casa, e Peter agora é um adulto vivendo completamente sozinho, tendo se apagado voluntariamente da vida e das memórias de quem ama. Combatendo o crime em uma Nova York que já não sabe mais o seu nome, ele se dedica integralmente a proteger a cidade — um Homem-Aranha em tempo integral —, mas, à medida que as exigências aumentam, a pressão desencadeia uma surpreendente evolução física que ameaça sua própria existência, enquanto um estranho padrão de crimes dá origem a uma das ameaças mais poderosas que ele já enfrentou.”

A direção é de Destin Daniel Cretton (“Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis”). “Homem-Aranha: Um Novo Dia” estreia em 29 de julho de 2026 nos cinemas.

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Homem-aranha
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