‘Homem-Aranha: Um Novo Dia’ é a 2ª maior estreia da história com quase US$ 1 bilhão

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O novo filme do Homem-Aranha, “Um Novo Dia”, é um fenômeno de bilheteria, arrecadando US$ 927 milhões globalmente em uma semana. Com Tom Holland e Zendaya, a produção foca na amizade e na conexão humana. Elogiado pela crítica e público, o longa superou grandes estreias, consolidando o sucesso do herói.

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O novo filme do Homem-Aranha já se tornou um fenômeno de bilheteria. Em apenas uma semana em cartaz, o longa arrecadou impressionantes US$ 927 milhões em todo o mundo, o equivalente a cerca de R$ 4,7 bilhões na cotação atual. Desse total, US$ 355 milhões vieram dos Estados Unidos, enquanto US$ 572 milhões foram arrecadados no mercado internacional.

Homem-Aranha: Um Novo Dia marca a quarta participação de Tom Holland como o Amigão da Vizinhança, consolidando-o como o ator que mais vezes interpretou o herói em filmes solo. Zendaya também retorna ao papel de MJ, o grande amor da vida de Peter Parker.

“‘Homem-Aranha: Um Novo Dia‘ é, acima de tudo, um filme sobre amizade, sobre o conforto proporcionado pela conexão humana em nossas vidas, e isso ressoa com públicos de todas as idades e em todo o mundo”, afirmou Tom Rothman, presidente e CEO do grupo de filmes da Sony Pictures Entertainment.

O desempenho nas bilheterias reflete a força global do personagem, que continua despertando grande interesse do público mesmo em um momento de desgaste do gênero de super-heróis. O filme também foi bem recebido pela crítica e pelos espectadores, alcançando 90% de aprovação da crítica e 98% de aprovação do público no Rotten Tomatoes.

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Exibido em cerca de 90 mil telas ao redor do mundo, o longa superou a estreia de Homem-Aranha: Sem Volta para Casa e Vingadores: Guerra Infinita, que arrecadaram aproximadamente US$ 600 milhões em seus respectivos fins de semana de estreia.

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Destin Daniel Cretton (Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis) dirige o projeto. O roteiro é assinado por Erik Sommers e Chris McKenna, dupla responsável por Homem-Aranha: Sem Volta para Casa.

Homem-Aranha: Um Novo Dia está em cartaz nos cinemas.