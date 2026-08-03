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Cultura

Homem-Aranha: Um Novo Dia desbanca Vingadores e se torna maior estreia da história dos EUA

Filme arrecadou US$ 360 milhões no fim de semana de estreia e registrou a maior abertura da história do mercado norte-americano.

Por Pedro Godoy 3 ago 2026, 20h03 | Atualizado em 4 ago 2026, 11h23
Luta entre Homem-Aranha e Bumerangue em 'Um Novo Dia'
Luta entre Homem-Aranha e o vilão Bumerangue em 'Um Novo Dia' (Marvel/Columbia Pictures/Divulgação)
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Homem-Aranha: Um Novo Dia desbanca Vingadores e se torna maior estreia da história dos EUA Priorizar nos meus resultados Google

Agora é oficial: Homem-Aranha: Um Novo Dia superou Vingadores: Ultimato, de 2019, como a maior bilheteria de uma estreia nos Estados Unidos, de acordo diversas fontes da indústria cinematográfica. Os números finais, divulgados nesta segunda-feira, 3, confirmam que o filme do teioso arrecadou US$ 360 milhões no mercado norte-americano, superando os US$ 357 milhões do longa lançado em 2019, sem ajuste pela inflação.

Homem-Aranha: Um Novo Dia marca a quarta participação de Tom Holland como o Amigão da Vizinhança, consolidando-o como o ator que mais vezes interpretou o herói em filmes solo. Zendaya também retorna ao papel de MJ, o grande amor da vida de Peter Parker.

“‘Homem-Aranha: Um Novo Dia’ é, acima de tudo, um filme sobre amizade, sobre o conforto proporcionado pela conexão humana em nossas vidas, e isso ressoa com públicos de todas as idades e em todo o mundo”, afirmou Tom Rothman, presidente e CEO do grupo de filmes da Sony Pictures Entertainment.

Mundialmente, a nova aventura do Homem-Aranha também impressionou ao alcançar US$ 932 milhões em apenas três dias de exibição.

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Destin Daniel Cretton (Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis) dirige o projeto. O roteiro é assinado por Erik Sommers e Chris McKenna, dupla responsável por Homem-Aranha: Sem Volta para Casa.

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Homem-Aranha: Um Novo Dia está em cartaz nos cinemas.

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