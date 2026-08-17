‘Homem-Aranha: Um Novo Dia’ continua imbatível nas bilheterias

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Quase um mês após sua estreia, “Homem-Aranha: Um Novo Dia” continua a dominar as bilheterias brasileiras, acumulando mais de R$ 307 milhões e se aproximando do recorde de “Divertida Mente 2”. Mundialmente, o longa já ultrapassou 2 bilhões de dólares, consolidando seu sucesso.

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Quase um mês após chegar aos cinemas do Brasil, Homem-Aranha: Um Novo Dia continua a dominar as bilheterias do país, sem demonstrar sinais de ser desbancado por algum outro lançamento. Entre os dias 13 e 16 de agosto, o filme estrelado por Tom Holland arrecadou mais 41,34 milhões de reais a partir da ida de 1,69 milhão de pessoas ao cinema, segundo dados da Rentrak. Em segundo lugar, A Odisseia teve receita de 7,27 milhões de reais.

Ao todo, o filme do super-herói já acumula mais de 307,95 milhões de reais e já figura entre as melhores bilheterias da história do país. Caso o ritmo se mantenha, é bem possível que ele desbanque o detentor do recorde: Divertida Mente 2, que levantou mais de 360 milhões de reais em 2024.

Ao redor do mundo, Um Novo Dia já passa dos 2 bilhões de dólares em arrecadação.

Na trama, Peter Parker aprende a lidar com a vida adulta de forma solitária, já que foi esquecido por todos os seus entes queridos após um feitiço feito pelo Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch) ao fim de sua última aventura, Sem Volta Para Casa (2021). Dessa forma, ele enfrenta o crime cotidiano de Nova York e observa a vida de sua amada MJ (Zendaya) à distância, até que uma ameaça passa a controlar as mentes de civis por uma razão misteriosa. Para deter o vilão da vez, ele terá que amadurecer e aceitar que não é mais aquele estudante de ensino médio — mensagem que fica ainda mais clara conforme seus poderes sofrem mutações inusitadas.

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Confira a seguir o ranking com os dez filmes mais vistos nos cinemas no Brasil no fim de semana:

Homem-Aranha: Um Novo Dia A Odisseia Patrulha Canina: Uma Aventura Dino O Fim da Rua Toy Story 5 Katseye: Wild Hearts A Morte de Robin Hood O Convite 2026 Cortis Tour – Put Your Phone Down A Saga Crepúsculo: Amanhecer – Parte 1

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