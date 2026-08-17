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Cultura

‘Homem-Aranha: Um Novo Dia’ continua imbatível nas bilheterias

Épico da Marvel já passa três semanas em cartaz e não demonstra sinais de ser desbancado por rivais como 'A Odisseia' e 'O Fim da Rua'

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 ago 2026, 13h13 | Atualizado em 17 ago 2026, 14h34
Homem jovem de cabelo escuro e encaracolado, vestindo regata preta, olhando para a esquerda com expressão séria. Ele está em um ambiente escuro e bagunçado, com teias de aranha e equipamentos eletrônicos, incluindo monitores de computador com mapas e dados
Tom Holland em 'Homem-Aranha: Um Novo Dia' (Marvel/Divulgação)
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‘Homem-Aranha: Um Novo Dia’ continua imbatível nas bilheterias Priorizar nos meus resultados Google

Quase um mês após chegar aos cinemas do Brasil, Homem-Aranha: Um Novo Dia continua a dominar as bilheterias do país, sem demonstrar sinais de ser desbancado por algum outro lançamento. Entre os dias 13 e 16 de agosto, o filme estrelado por Tom Holland arrecadou mais 41,34 milhões de reais a partir da ida de 1,69 milhão de pessoas ao cinema, segundo dados da Rentrak. Em segundo lugar, A Odisseia teve receita de 7,27 milhões de reais.

Ao todo, o filme do super-herói já acumula mais de 307,95 milhões de reais e já figura entre as melhores bilheterias da história do país. Caso o ritmo se mantenha, é bem possível que ele desbanque o detentor do recorde: Divertida Mente 2, que levantou mais de 360 milhões de reais em 2024.

Ao redor do mundo, Um Novo Dia já passa dos 2 bilhões de dólares em arrecadação.

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Na trama, Peter Parker aprende a lidar com a vida adulta de forma solitária, já que foi esquecido por todos os seus entes queridos após um feitiço feito pelo Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch) ao fim de sua última aventura, Sem Volta Para Casa (2021). Dessa forma, ele enfrenta o crime cotidiano de Nova York e observa a vida de sua amada MJ (Zendaya) à distância, até que uma ameaça passa a controlar as mentes de civis por uma razão misteriosa. Para deter o vilão da vez, ele terá que amadurecer e aceitar que não é mais aquele estudante de ensino médio — mensagem que fica ainda mais clara conforme seus poderes sofrem mutações inusitadas.

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Confira a seguir o ranking com os dez filmes mais vistos nos cinemas no Brasil no fim de semana:

  1. Homem-Aranha: Um Novo Dia
  2. A Odisseia
  3. Patrulha Canina: Uma Aventura Dino
  4. O Fim da Rua
  5. Toy Story 5
  6. Katseye: Wild Hearts
  7. A Morte de Robin Hood
  8. O Convite
  9. 2026 Cortis Tour – Put Your Phone Down
  10. A Saga Crepúsculo: Amanhecer – Parte 1

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