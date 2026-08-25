‘Homem-Aranha: Um Novo Dia’ completa um mês no topo das bilheterias

Homem-Aranha: Um Novo Dia completou um mês no topo das bilheterias do Brasil, segundo dados da Rentrak. Entre 20 e 23 de agosto, o filme estrelado por Tom Holland continuou a obliterar a competição e levou cerca de 895 250 espectadores para as salas de cinema, agregando assim mais 22,2 milhões de reais em bilheteria. Ao todo, a arrecadação nacional da obra já chega aos 341,61 milhões de reais.

O longa também continua a liderar rankings ao redor do mundo e já levantou mais de 2,21 bilhões de dólares, rumo a se tornar o filme mais bem-sucedido da história do cinema — sem reajustes de inflação. Feito a partir de um farto orçamento de 225 milhões de dólares, ele é extremamente lucrativo ao estúdio Marvel, que não emplacava tamanho sucesso desde Vingadores: Ultimato (2019). O fenômeno supera o desempenho de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, lançado em 2021 e impulsionado pela presença de três intérpretes do herói: Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire.

Na trama da vez, Peter Parker aprende a lidar com a vida adulta de forma solitária, já que foi esquecido por todos os seus entes queridos após um feitiço feito pelo Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch) ao fim de sua última aventura, Sem Volta Para Casa (2021). Dessa forma, ele enfrenta o crime cotidiano de Nova York e observa a vida de sua amada MJ (Zendaya) à distância, até que uma ameaça passa a controlar as mentes de civis por uma razão misteriosa. Para deter o vilão da vez, ele terá que amadurecer e aceitar que não é mais aquele estudante de ensino médio — mensagem que fica ainda mais clara conforme seus poderes sofrem mutações inusitadas.

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Confira a seguir o ranking com os dez filmes mais vistos nos cinemas no Brasil no fim de semana:

Homem-Aranha: Um Novo Dia A Odisseia Sobrenatural: Agora Entre Nós Patrulha Canina: Uma Aventura Dino O Fim da Rua Só por Uma Noite O Convite Toy Story 5 La La Land – Cantando Estações A Saga Crepúsculo: Amanhecer – Parte 1

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