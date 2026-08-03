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Cultura

‘Homem Aranha’ oblitera competição e tem melhor estreia de 2026 no Brasil

Quarto filme do herói vivido por Tom Holland também dominou as bilheterias ao redor do globo

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 ago 2026, 11h49 | Atualizado em 3 ago 2026, 11h59
Homem-Aranha, com parte da máscara levantada revelando seu rosto sério, olha para baixo enquanto segura um celular. Ele veste o traje vermelho e azul, com a cidade ao fundo
Tom Holland em 'Homem-Aranha: Um Novo Dia' (//Divulgação)
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Chegado aos cinemas do país na última semana, Homem-Aranha: Um Novo Dia comprovou que o Universo Cinematográfico Marvel ainda tem apelo. Entre os dias 30 de julho e 2 de agosto, o longa estrelado por Tom Holland levou 4,24 milhões de pessoas às salas de exibição e arrecadou cerca de 102,65 milhões de reais. O desempenho é o mais impressionante do ano, quase o dobro do antigo líder: O Diabo Veste Prada 2, que arrecadou 55,11 milhões em seus primeiros dias em cartaz.

O salto para a segunda posição da semana é drástico: A Odisseia ocupa o lugar com 12,5 milhões de reais arrecadados.

Em Um Novo Dia, Peter Parker aprende a lidar com a vida adulta de forma solitária, já que foi esquecido por todos os seus entes queridos após um feitiço feito pelo Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch) ao fim de sua última aventura, Sem Volta Para Casa (2021). Dessa forma, ele enfrenta o crime cotidiano de Nova York e observa a vida de sua amada MJ (Zendaya) à distância, até que uma ameaça passa a controlar as mentes de civis por uma razão misteriosa. Para deter o vilão da vez, ele terá que amadurecer e aceitar que não é mais aquele estudante de ensino médio — mensagem que fica ainda mais clara conforme seus poderes mudam.

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Nos Estados Unidos, o filme teve estreia de 355 milhões de dólares. Ao redor do mundo, já acumulou US$927 milhões e certamente ultrapassará a marca do bilhão ao longo da semana. Este é o segundo melhor desempenho mundial da história, atrás apenas de Vingadores: Ultimato (2019), que levantou US$1,2 bilhão em seu fim de semana de estreia.

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Confira a seguir o ranking com os dez filmes mais vistos nos cinemas no Brasil no fim de semana:

  1. Homem-Aranha: Um Novo Dia
  2. A Odisseia
  3. Toy Story 5
  4. Moana
  5. Minions e Monstros
  6. O Convite
  7. Águas Mortais
  8. As Cores do Tempo
  9. A Morte do Demônio – Em Chamas
  10. A Professora de Piano

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