‘Homem Aranha’ lidera bilheteria nacional e chega a US$ 1 bilhão no mundo

Depois de se tornar a melhor estreia do cinema brasileiro desde o início das medições da Comscore, o popular Homem Aranha: Sem Volta Para Casa levou quase 1,5 milhão de pessoas aos cinemas em pleno feriado de natal e se manteve na liderança da bilheteria nacional com 30,54 milhões de reais arrecadados entre 23 e 26 de dezembro. O montante equivale a 84% da renda total do final de semana, que ficou na casa dos 36,28 milhões graças ao herói-aracnídeo, que já arrecadou 180,6 milhões desde a estreia no país. Na vice-liderança, e muito longe do Peter Parker de Tom Holland, The Matrix Ressurrection teve uma estreia tímida, abocanhando 4,97 milhões.

Além de liderar a bilheteria nacional pela segunda semana seguida, e de se estabelecer como a melhor estreia da pandemia também a nível internacional, o longa se tornou no domingo, 27, o primeiro filme lançado na era pandêmica a ultrapassar a marca de 1 bilhão de dólares globalmente, em seu 12º dia de exibição. A façanha coloca o longa no pódio de bilionários relâmpagos ocupado por Vingadores: Ultimato, que atingiu os dez dígitos em cinco dias, Vingadores: Guerra Infinita, que levou 11 dias, e Star Wars: O Despertar da Força, que empata com o herói na terceira posição, com 12 dias.

Com o desempenho poupudo, Homem Aranha desbanca o até então absoluto The Battle at Lake Changjin, drama de guerra chinês que liderava a bilheteria global do ano com 902,5 milhões de dólares, segundo dados do site Box Office Mojo. Em terceiro lugar aparece a comédia Hi, Mom, também chinesa, que arrecadou 822 milhões de dólares. O primeiro filme americano na lista é 007: Sem Tempo Para Morrer, que aparece na quarta posição com 774 milhões de dólares.

Desde sua estreia, em 16 de dezembro, o filme da Marvel e da Sony vêm batendo recordes não apenas da era pandêmica, mas também deixou para trás filmes que não tiveram o desprazer de duelar com o coronavírus. Em meio a preocupações com a variante ômicron, que avança a passos largos pela Europa e América do Norte, a sequência do herói novaiorquino se tornou a terceira melhor estreia em território americano de todos os tempos, atrás apenas dos dois últimos vingadores, que chegaram às telas sem qualquer restrição sanitária. Com as férias escolares e sem grandes adversários a frente, Peter Parker deve seguir avançando em sua missão de salvar os cinemas.