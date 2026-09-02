Homem-Aranha gay? Andrew Garfield faz apelo por versão mais diversa do herói

O ator Andrew Garfield, 43, voltou a refletir sobre um dos papéis mais célebres de sua carreira e sugeriu mais uma vez que o Homem-Aranha possa ser a identidade secreta de um jovem gay, em vez do tipicamente heterossexual Peter Parker, que teve relacionamentos no cinema com as personagens Mary Jane Watson, Gwen Stacy e Michelle Jones, vividas por Kirsten Dunst, Emma Stone e Zendaya, respectivamente.

Garfield primeiro sugeriu a mudança em 2013, quando disse: “Estava brincando em parte, mas nem tanto, quando pensei ‘e se a Mary Jane for um cara’? Por que não podemos descobrir que o Peter está explorando sua sexualidade? Não é nem uma ideia revolucionária, então por que ele não pode ser gay? Por que não pode curtir garotos”? Na época, o astro até sugeriu qual galã gostaria de ter como par: o vencedor do Oscar Michael B. Jordan, que disse admirar desde o seriado The Wire — “seria até melhor, teríamos bissexualidade interracial”, pontuou.

Treze anos depois, ele foi questionado sobre a fala pela revista Entertainment Weekly e admitiu que ela havia sido inspirada por rebeldia jovial, mas não se mostrou avesso à sugestão. “Ainda acredito que qualquer pessoa pode vestir aquela fantasia. Essa é a razão que o faz ser um personagem universalmente amado, um dos mais queridos da história da ficção. Você não vê a cor da pele ou o gênero dele, e sequer vê sexualidade. Qualquer um pode se projetar naquela imagem”, explicou.

Garfield viveu Peter Parker entre 2012 e 2014. Um terceiro filme estrelado por ele foi descartado quando a Marvel e o estúdio Sony chegaram a um acordo e o personagem pôde ser integrado ao Universo Cinematográfico Marvel. O ator foi substituído por Tom Holland, que segue no papel. Desde então, Garfield retomou o cargo apenas no filme Homem-Aranha: Sem Volta para Casa (2021), sucesso bilionário no qual uma falha dimensional reúne os três rostos que o personagem já teve no cinema.

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