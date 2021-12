‘Homem-Aranha’ bate recorde de bilheteria nos cinemas brasileiros

Depois de se tornar a maior estreia do cinema americano desde o início da pandemia, o filme Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa se tornou nesta segunda-feira, 20, a maior estreia do cinema brasileiro desde o início da medição da Comscore, empresa que monitora as bilheterias do mercado nacional. Isso significa que o resultado nos cinemas no último final de semana foi superior, inclusive, ao desempenho dos filmes nas salas brasileiras antes da crise da pandemia.

De acordo com os dados da Comscore, divulgados nesta segunda-feira, o novo filme do Homem-Aranha dominou 94,40% das bilheterias do Brasil neste final de semana, somando 103,7 milhões de reais em bilheteria e mais de 5 milhões de espectadores (incluindo o público da pré-estreia). Ao redor do mundo, os números também são impressionantes. O filme estreou em 38 900 salas, arrecadando 587,2 milhões de dólares, a terceira maior estreia de todos os tempos.

No Brasil, #HomemAranhaSemVoltaParaCasa #SpiderManNowWayHome dominou 94,40% das bilheterias dos #cinemas neste final de semana. Somando os resultados da pré-estreia, o #filme já faturou incriveis R$ 103,7 milhões em #bilheteria e atraiu +5,1 milhões de espectadores. — Comscore Movies BRA (@cSMoviesBrazil) December 20, 2021

A título de comparação, no ranking da semana, o segundo lugar, ocupado pela animação Encanto, arrecadou apenas 1,1 milhão e levou 98 000 pessoas às salas de cinema, enquanto Homem-Aranha obteve 88,89 milhões de reais e atraiu 4,42 milhões de pessoas. Quer dizer: a bilheteria foi cerca de 87 vezes superior à do segundo colocado. No terceiro lugar, ficou o filme Casa Gucci, que arrecadou 448 000 reais e e levou 15 000 pessoas às salas de cinema.