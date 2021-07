Hollywood tornará vacina para Covid-19 obrigatória em sets de filmagem

Os principais estúdios e sindicatos de Hollywood chegaram a um acordo sobre os protocolos de segurança nos sets de produção, e devem flexibilizar as regras até o fim de setembro. Segundo a Variety, os novos termos permitem que os estúdios tornem obrigatória a vacinação para parte dos membros da produção, diminuindo a frequência de testagem e a necessidade de máscaras em ambientes externos.

De acordo com os protocolos de segurança atuais, os sets de gravação são divididos em zonas de acordo com o grau de interação e de risco a que são expostos equipes e atores. A autorização para a obrigatoriedade da vacinação vale para a zona A, que abarca os profissionais que atuam em áreas onde é preciso trabalhar muito próximo aos demais, geralmente sem equipamento de proteção individual.

“As modificações são centradas nos protocolos para aqueles que estão completamente vacinados, incluindo mudanças nos requisitos de máscara ao ar livre e protocolos atualizados de horário das refeições,” diz o comunicado. “Produtores também terão a opção de implementar vacinação obrigatória para elenco e equipe que atuem na zona A”. Os protocolos atuais passaram a valer em setembro de 2020.

Hollywood teve suas produções interrompidas por casos de COVID-19 no set, mas os trabalhos foram retomados gradualmente com as devidas precauções de segurança, que adicionam uma série de despesas extras. Por esse motivo, as negociações para a revisão do acordo vêm acontecendo há meses, e a necessidade de ajustar os protocolos gerou preocupação para alguns dos poderosos sindicatos que atuam no mundo do cinema e da TV. Eles temiam que os estúdios usassem a ameaça à saúde pública para fazer cortes nas equipes.

A obrigatoriedade de vacinação nos sets também é uma discussão que vem sendo travada já há algum tempo em Hollywood. Em março, o CEO da Netflix, Ted Sarandos, disse ao podcast The Business que ainda não tinha certeza de como sua empresa abordaria o problema. “Não vamos tomar uma posição sobre se tornamos isso obrigatório ou não”, afirmou ele. Isso porque, segundo uma pesquisa recente feita pelo NPR e Marist, um entre quatro adultos americanos não pretende se vacinar, e 5% ainda estão em dúvida se tomam ou não os imunizantes. Segundo uma pesquisa encomendada pelo Washington Post e pela ABC, a situação é pior entre os republicanos, com 47% deles afirmando que provavelmente não se imunizarão.