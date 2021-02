Hilton Valentine, guitarrista do The Animals, morre aos 77 anos

Na década de 1960, o grupo inglês The Animals era uma das poucas bandas do mundo com poder de fogo para rivalizar com os Beatles. E não era para menos. Uma de suas músicas mais famosas, The House of Rising Sun, contava com uma introdução contagiante de solo de guitarra que se tornou reconhecível em praticamente todo o mundo. liderando as paradas mundiais em 1964. Na última sexta-feira, 29, Hilton Valentine, compositor daquele inesquecível solo, morreu aos 77 anos. A informação foi confirmada pela gravadora da banda, ABKCO Music & Records, em suas redes sociais.

Valentine foi descrito pela ABKCO como um “guitarrista pioneiro que influenciou o som do rock and roll nas décadas seguintes”. O guitarrista fundou o The Animals em 1963 ao lado do vocalista Eric Burdon, o baixista Chas Chandler, o tecladista Alan Price e o baterista John Steel. No rol das músicas imortalizadas pela banda estão também We Gotta Get Out of This Place e Don’t Let Me Be Misunderstood, que ganhou anos depois uma versão disco feita pela banda Santa Esmeralda.

O guitarrista seguiu em carreira solo após a separação da banda, em 1966. Nos anos seguintes, no entanto, o grupo fez diversas reuniões. No Instagram, Eric Burdon prestou homenagem ao amigo e escreveu: “A abertura de Rising Sun nunca mais será a mesma. Você não apenas tocou, você viveu! Com o coração partido com a notícia do falecimento de Hilton”.

Our deepest sympathies go out to @HiltonValentine‘s family and friends on his passing this morning, at the age of 77. A founding member and original guitarist of The Animals, Valentine was a pioneering guitar player influencing the sound of rock and roll for decades to come. pic.twitter.com/gSUyVN0WWS — ABKCO Music & Records (@ABKCO) January 29, 2021