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Cultura

Hilary Swank exibe barriga de grávida aos 52 anos pela primeira vez

Atriz, que já é mãe de gêmeos, congelou óvulos quando tinha 37 anos

Por Giovanna Fraguito 18 out 2026, 17h00 | Atualizado em 19 out 2026, 11h44
Hilary Swank sorrindo amplamente, usando um vestido verde-escuro com laços pretos nos ombros e brincos longos com pedras verdes, em frente a um painel cinza com o logo do Globo de Ouro
A atriz Hilary Swank, de 52 anos (Reprodução/Instagram)
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Hilary Swank exibe barriga de grávida aos 52 anos pela primeira vez Priorize VEJA no Google

Hilary Swank, 52, exibiu sua barriga de grávida pela primeira vez nesta quinta-feira, 15, horas depois de revelar que está esperando seu terceiro filho. A vencedora do Oscar, que deu à luz gêmeos aos 48 anos em 2023, exibiu sua barriguinha em um top branco curto ao sair do programa CBS Today em Nova York. A estrela foi ouvida dizendo aos fãs que seus desejos eram “Rice Krispies (cereal feito de arroz) com queijo”, às vésperas da chegada de seu bebê em dezembro.

Ela entra para a lista de atrizes que anunciaram uma gravidez depois dos 40 anos. Em junho, Anne Hathaway, de 43, contou que espera o terceiro filho. Em abril, Natalie Portman, de 44, também anunciou que será mãe pela terceira vez.

Em entrevista à revista Women’s Health no ano passado, Swank confirmou que pôde manter a fertilidade até uma idade mais avançada graças ao congelamento de óvulos. Quando tinha 37 anos, a atriz recorreu a uma clínica para conservar seus gametas na expectativa de uma gravidez futura.

Hilary Swank
Hilary Swank (Reprodução/Instagram)
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