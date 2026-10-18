Hilary Swank exibe barriga de grávida aos 52 anos pela primeira vez

Hilary Swank, 52, exibiu sua barriga de grávida pela primeira vez nesta quinta-feira, 15, horas depois de revelar que está esperando seu terceiro filho. A vencedora do Oscar, que deu à luz gêmeos aos 48 anos em 2023, exibiu sua barriguinha em um top branco curto ao sair do programa CBS Today em Nova York. A estrela foi ouvida dizendo aos fãs que seus desejos eram “Rice Krispies (cereal feito de arroz) com queijo”, às vésperas da chegada de seu bebê em dezembro.

Ela entra para a lista de atrizes que anunciaram uma gravidez depois dos 40 anos. Em junho, Anne Hathaway, de 43, contou que espera o terceiro filho. Em abril, Natalie Portman, de 44, também anunciou que será mãe pela terceira vez.

Em entrevista à revista Women’s Health no ano passado, Swank confirmou que pôde manter a fertilidade até uma idade mais avançada graças ao congelamento de óvulos. Quando tinha 37 anos, a atriz recorreu a uma clínica para conservar seus gametas na expectativa de uma gravidez futura.

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