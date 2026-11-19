As roupas extravagantes de Katniss Everdeen, interpretada por Jennifer Lawrence, na franquia Jogos Vorazes, marcaram uma geração. McKenna Grace, uma das protagonistas de Jogos Vorazes: Amanhecer Na Colheita, que estreou nesta quarta-feira, 18, homenageou a personagem e atriz em boa parte dos vestidos utilizados em eventos do filme ao redor do mundo. Abaixo, confira de onde surgiu a inspiração e o resultado:

Em outubro, durante uma exibição, em Paris, França, que mostrava figurinos usados pelos personagens de Panem, parte rica do universo, McKenna escolheu um vestido idêntico ao de noiva de Katniss. No filme, ela aparece com a roupa em uma cena que lamenta não poder realizar o casamento, por conta da realização do 75º Jogos Vorazes, que foi obrigada a participar.

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Poucos dias depois, na festa de gala do Museu do Oscar, escolheu homenagear o look de Jennifer na premiação, em 2011. Na época, a atriz, que estava no auge com a franquia, escolheu um vestido vermelho simples. Grace seguiu a mesma linha, apenas deu mais destaque ao decote no busto.

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Em um evento em Los Angeles, ainda em novembro, optou por referenciar a roupa escolhida por Katniss no jantar em celebração ao Presidente Snow. Com detalhes de penas vermelhas nos ombros e pratas ao longo do tronco — referência ao tordo, animal de resistência dos rebeldes. A peça ficou praticamente idêntica, apenas diminuiu o tamanho dos detalhes.

Na premiere de Berlim, Alemanha, país que recebeu as gravações de quase todos os filmes da franquia, a jovem se inspirou no figurino mais icônico de Everdeen. Uma das cenas mais memoráveis de Em Chamas é quando o vestido de Katniss pega fogo, durante o desfile dos tributos escolhidos para participar dos jogos. McKenna, é claro, não pode incendiar a peça, mas tentou ao máximo chegar à ideia.

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Em entrevistas nos Estados Unidos, Grace utilizou a mesma roupa que a protagonista das primeiras produções durante as coletivas de imprensa, dentro do filme. O vestido redondo amarelo, com laços nos ombros, passou despercebido durante o longa, mas caiu perfeitamente bem para a ocasião escolhida por McKenna.

Na pré-estreia mais importante, em Nova York, que reuniu o elenco de toda a franquia, a peça escolhida foi o vestido de Katniss para se apresentar, pela segunda vez, como tributo do Distrito 12. A roupa com mangas, que imitam as asas do tordo, foi viral na época. Grace fez uma versão mais simples, mas ainda chamou toda a atenção.

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