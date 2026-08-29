Henrique Barreira em dose dupla: do sucesso na Netflix para ‘Quem Ama Cuida’

Henrique Barreira, 24 anos, está em Quem Ama Cuida, produção das 9, como André, enquanto grava a segunda temporada de Os Donos do Jogo, série original da Netflix, interpretando o contraventor Santiago. O newface global, na verdade, já é um rosto conhecido do público que acompanha a série sobre o jogo do bicho no streaming.

Ainda que seja coadjuvante em ambos os projetos, Barreira não tem descanso da rotina de gravações sempre intensa. Na novela, atua ao lado de Mariana Ximenes (Dora) como par romântico e participa do núcleo principal da trama. Já na série, é repleto de cenas de ação ao viver o filho de um dos principais bicheiros.

Este simbiose entre veículos concorrentes é curiosa e um fato novo na vida de vários atores. A TV Globo costumava ter contrato de exclusividade durante as novelas, mas a prática mudou nos últimos anos. Cada vez mais, atores participam de produções do streaming e mantêm projetos na rede de televisão. Entretanto, uma nova etapa dessa era surge – tendo Barreira como um exemplo: gravar para duas plataformas diferentes, ao mesmo tempo.

Ainda no começo da carreira, o ator entende o privilégio de estar em grandes produções. “Por serem dois universos completamente diferentes sinto que consigo ‘virar a chave’ de um pro outro. Mas é um privilégio poder trabalhar em dois projetos tão potentes e em formatos diferentes”, explica.

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Virada de chave

O interesse pela atuação surgiu com as avós, que sempre assistiram a novelas. Desde criança fez aulas de teatro, e até chegou a ingressar no curso de Direção Teatral, mas trancou por conta da alta demanda de trabalho. “Dona Marisa e Maria Helena adoram novela e, sempre que podem, estão acompanhando. Adoram saber o que vai acontecer na história, mesmo sabendo que não posso dar spoiler dos bastidores das gravações”, diz.

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A carreira do ator começou em Vai Na Fé (2023), como Fred, sem tanto destaque. A virada de chave foi em dose dupla – com a produção da Netflix e a atual novela das 9 da TV Globo. Em setembro, tem mais: estreia em Antártida, nova aposta do Globoplay no cinema. “Fazer Antártida foi um desafio técnico muito grande mas, acima de tudo, humano também. Contracenar com gigantes, como Lázaro Ramos e Andrea Beltrão foi uma verdadeira aula”.

Em 2025, o ator protagonizou Ato Noturno, que estreou no Festival do Rio, sobre um homem que sente prazer em fazer sexo em público. As cenas ousadas se repetem agora, como visto no capítulo de quinta-feira, 27, da novela das 9 – ele surge em uma longa cena de sexo com a personagem de Ximenes.

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Solteiro e ativo nas redes sociais, costuma compartilhar a rotina de gravações com os seguidores no Instagram. Além disso, com a fama, descobriu um interesse na moda. Não por acaso, posta os looks mais rebuscados na internet. Apesar do ritmo intenso de trabalho, Barreira consegue manter uma rotina de exercícios físicos, muito por conta da saúde mental e ansiedade. Tudo em dose dupla, como se percebe.