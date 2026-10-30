Heloisa Perissé em novo trabalho: ‘humor, afeto, fofoca, confissão e amizade’

Heloisa Perissé está de volta à televisão com uma nova série de humor da TV Brasil, ambientada em um salão de beleza de bairro, cenário que, para ela, reúne tudo o que há de mais brasileiro: “humor, afeto, fofoca, confissão e amizade”. Em conversa com a coluna GENTE, a atriz contou que, depois de décadas de carreira, o principal critério para aceitar um novo trabalho continua sendo o encantamento pela personagem.

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“O que me move continua sendo o encantamento. Quando leio um texto e sinto aquela vontade de conhecer aquela mulher, de descobrir como ela pensa, como ela anda, como ela fala, sei que ali tem uma boa aventura. Hoje, claro, faço escolhas mais conscientes. Busco projetos que me desafiem, que tenham boas histórias para contar e que me deem prazer durante o processo. Acho que a maturidade trouxe esse privilégio de entender que trabalhar feliz faz toda a diferença”, afirma.

A atriz diz que também levou experiências pessoais para a composição da personagem. “Acho que todo mundo tem uma história de salão. Eu adoro observar as conversas que surgem espontaneamente. Você vê pessoas que nunca se encontraram antes compartilhando experiências profundas ou dando risada de situações completamente absurdas. Gosto de gente, gosto de ouvir histórias, e isso certamente ajudou na construção dela.”

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Sobre as mudanças na comédia, Perissé acredita que o gênero acompanha as transformações da sociedade. “O humor sempre acompanha o seu tempo. Hoje existe uma escuta maior, e isso não é um problema, é um convite para criar com mais inteligência. A graça nunca esteve em ofender alguém; ela está em reconhecer as nossas próprias contradições.”

Vivendo também um momento feliz na vida pessoal, após assumir o relacionamento com a diretora Letícia Prisco, ela agradece a recepção do público. “Recebi com muita gratidão. A vida vai surpreendendo a gente de maneiras lindas, e aprendi a acolher essas surpresas com o coração aberto. Aprendi que felicidade não é um estado permanente, é um jeito de caminhar. Ela mora nas pequenas coisas, nos encontros, nas risadas, no afeto, na capacidade de estar presente. E maturidade, para mim, tem muito a ver com liberdade. É quando você para de tentar corresponder às expectativas dos outros e passa a viver com mais verdade, mais leveza e menos culpa. Isso muda tudo.”

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