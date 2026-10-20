Heitor visita a lápide de Arthur e promete descobrir quem matou o pai: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta terça-feira, 20/10
Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 133 – dia 20, terça-feira
Heitor visita a lápide de Arthur e promete descobrir quem matou o pai. Adriana anuncia a presença de Heitor na reunião sobre a auditoria com a família Brandão. Heitor comunica à família que quer descobrir quem matou seu pai, e Pilar se apavora. Adriana lê o resultado da auditoria, que indica ocorrência de fraude na gestão de Ingrid e Ulisses. Mau Mau e Felipe quase se beijam. Silvana acusa Fábia de ter tido um caso com Arthur na frente da família.