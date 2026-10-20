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Cultura

Heitor visita a lápide de Arthur e promete descobrir quem matou o pai: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta terça-feira, 20/10

Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 out 2026, 06h00 | Atualizado em 21 out 2026, 13h46
Um homem idoso de terno escuro e gravata azul de bolinhas, com uma mulher jovem de vestido creme e brincos de pérola, ambos olhando para um homem de costas. Ao fundo, outros convidados em um evento formal
Arthur (Antonio Fagundes) e Adriana (Leticia Colin) em Quem Ama Cuida  (Reprodução/TV Globo)
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Heitor visita a lápide de Arthur e promete descobrir quem matou o pai: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta terça-feira, 20/10 Priorize VEJA no Google

 Capítulo 133 – dia 20, terça-feira

Heitor visita a lápide de Arthur e promete descobrir quem matou o pai. Adriana anuncia a presença de Heitor na reunião sobre a auditoria com a família Brandão. Heitor comunica à família que quer descobrir quem matou seu pai, e Pilar se apavora. Adriana lê o resultado da auditoria, que indica ocorrência de fraude na gestão de Ingrid e Ulisses. Mau Mau e Felipe quase se beijam. Silvana acusa Fábia de ter tido um caso com Arthur na frente da família.

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Resumo de novela
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