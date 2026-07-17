‘Heartstopper’ chega ao fim em formato de filme e emociona fãs

Nesta sexta-feira, 17, chega ao fim a trama de Heartstopper, da autora Alice Oseman. Para o capítulo final da série, a criadora do romance quis apostar em uma estética cinematográfica, que chega agora à Netflix com o lançamento do filme Heartstopper Para Sempre. Ao longo de três temporadas, a produção acompanhou o amadurecimento de Charlie (Joe Locke) e Nick (Kit Connor), dois jovens de uma escola britânica que se apaixonam.

Escritora dos quadrinhos que inspiraram a adaptação, Oseman revelou recentemente o desejo de que o longa tivesse um tom “um pouco mais elevado e maduro”, para representar que os personagens “já são quase adultos”. Assim como na série, lançada originalmente em 2o22, o filme também conta com os desenhos feitos à mão que caracterizam as novelas gráficas da autora.

A partir daqui, o texto contém spoilers e revela detalhes do final de Heartstopper Para Sempre.

A história final se inicia logo após os eventos que fecharam a terceira temporada, em que Charlie passa a se tratar em terapia para lidar com o transtorno alimentar e Nick começa a visitar faculdades com as amigas para decidir onde vai estudar. É aí que mora o principal ponto de tensão do filme: a faculdade escolhida pelo jovem fica muito longe de onde Charlie vive.

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Dividido entre seguir o próprio sonho e continuar protegendo o namoro à distância, ele passa a reviver traumas da infância, marcada pela ausência do pai. Em determinado momento da história, Nick sonha que Charlie morre, e ao acordar, revela que sente culpa por não ter percebido os sinais do transtorno alimentar do namorado a tempo.

Do outro lado, Charlie enfrenta dificuldades em lidar com um parceiro que possui dificuldade de verbalizar o que sente. No meio do filme, os dois acabam terminando o namoro, resultado de uma série de falhas na comunicação entre os dois. Afastados por um período após o rompimento, os dois acabam se reencontrando na praia onde ficaram juntos publicamente pela primeira vez, depois de Charlie revelar fotos antigas do casal e as deixar na porta da casa do ex, junto de bilhetes pedindo pare se encontrarem no local.

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Em uma conversa emocionante para os fãs, a cena termina com os dois cruzando os dedos mindinhos, mesmo gesto que fizeram antes do primeiro beijo na série, confirmando que Nick e Charlie se mantém juntos mesmo após a separação.

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