🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Cultura

HBO revela novos atores para segunda temporada da série ‘Harry Potter’

Integrantes do elenco viverão o vilão Voldemort na adolescência, o elfo Dobby e Gina Weasley

Por Lucas Almeida 4 set 2026, 14h03
Três retratos lado a lado: um menino loiro sorrindo com suéter preto, uma menina de cabelo castanho com covinhas e sorriso, e um jovem de cabelo encaracolado castanho com camisa listrada
Billy Barratt, Bonnie Hill, Lenny Rush (HBO Max/Divulgação)
Continua após publicidade
HBO revela novos atores para segunda temporada da série ‘Harry Potter’ Priorizar nos meus resultados Google

A HBO Max divulgou nesta sexta-feira, 9, três atores que entrarão para o elenco na segunda temporada da série Harry Potter. Os estreantes viverão os papéis de Tom Riddle (também conhecido como o jovem Lord Voldemort), o elfo doméstico Dobby, e Gina Weasley.

Riddle será interpretado por Billy Barratt, que se tornou o ganhador mais jovem do Emmy Internacional aos 13 anos por Responsible Child, filme para a TV exibido pela BBC no Reino Unido. Agora, aos 19, ele é o primeiro ator anunciado para viver o grande vilão da saga. O nome que interpretará Voldemort na fase adulta tem sido mantido em segredo, mas deverá aparecer no final da primeira temporada.

O elfo doméstico Dobby ficou sob responsabilidade de Lenny Rush. O ator integra o elenco da série de TV britânica Am I Being Unreasonable?, que ganhou duas temporadas entre 2022 e 2025.

Continua após a publicidade

Gina Weasley, que se torna par romântico de Harry Potter ao longo dos livros da saga, já aparecerá na primeira temporada, vivida pela atriz Gracie Cochrane. No entanto, Bonnie Hill entrará no lugar para a segunda temporada.

Siga

“Devido a circunstâncias imprevistas, Gracie Cochrane tomou a difícil decisão de deixar o papel de Gina Weasley na série Harry Potter da HBO após a primeira temporada”, disse a produção em um comunicado anterior. “Seu tempo como parte do mundo de Harry Potter foi verdadeiramente maravilhoso, e ela é profundamente grata a Lucy Bevan e a toda a equipe de produção por criarem uma experiência tão inesquecível. Gracie está muito animada com as oportunidades que o futuro lhe reserva.”

Continua após a publicidade

As novidades chegam apenas dois dias depois de a HBO Max divulgar um novo trailer da primeira temporada da série, que recebeu o título de Harry Potter e a Pedra Filosofal. A produção estreará em 25 de dezembro no streaming. 

Publicidade
TAGS:
Harry Potter
HBO
HBO MAX
Tela Plana
Warner Bros.
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).