HBO revela novos atores para segunda temporada da série ‘Harry Potter’

A HBO Max divulgou nesta sexta-feira, 9, três atores que entrarão para o elenco na segunda temporada da série Harry Potter. Os estreantes viverão os papéis de Tom Riddle (também conhecido como o jovem Lord Voldemort), o elfo doméstico Dobby, e Gina Weasley.

Riddle será interpretado por Billy Barratt, que se tornou o ganhador mais jovem do Emmy Internacional aos 13 anos por Responsible Child, filme para a TV exibido pela BBC no Reino Unido. Agora, aos 19, ele é o primeiro ator anunciado para viver o grande vilão da saga. O nome que interpretará Voldemort na fase adulta tem sido mantido em segredo, mas deverá aparecer no final da primeira temporada.

O elfo doméstico Dobby ficou sob responsabilidade de Lenny Rush. O ator integra o elenco da série de TV britânica Am I Being Unreasonable?, que ganhou duas temporadas entre 2022 e 2025.

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Gina Weasley, que se torna par romântico de Harry Potter ao longo dos livros da saga, já aparecerá na primeira temporada, vivida pela atriz Gracie Cochrane. No entanto, Bonnie Hill entrará no lugar para a segunda temporada.

“Devido a circunstâncias imprevistas, Gracie Cochrane tomou a difícil decisão de deixar o papel de Gina Weasley na série Harry Potter da HBO após a primeira temporada”, disse a produção em um comunicado anterior. “Seu tempo como parte do mundo de Harry Potter foi verdadeiramente maravilhoso, e ela é profundamente grata a Lucy Bevan e a toda a equipe de produção por criarem uma experiência tão inesquecível. Gracie está muito animada com as oportunidades que o futuro lhe reserva.”

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As novidades chegam apenas dois dias depois de a HBO Max divulgar um novo trailer da primeira temporada da série, que recebeu o título de Harry Potter e a Pedra Filosofal. A produção estreará em 25 de dezembro no streaming.