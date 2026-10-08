HBO produz série de ‘Podres de Ricos’ com retorno de Michelle Yeoh, Constance Wu e Henry Golding

A HBO está produzindo uma série spin-off do filme Podres de Ricos, comédia romântica estrelada por Constance Wu e Henry Golding lançada em 2018. Além do retorno dos protagonistas, a produção também conta com a volta da vencedora do Oscar Michelle Yeoh e o vencedor do Emmy Ronny Chieng. “É uma reunião de família de Podres de Ricos! Esta série é a sequência que estávamos esperando, mas em vez de apenas um filme, teremos oito episódios para explorar os personagens e os mundos dos brilhantes livros de Kevin Kwan“, disse Adele Lim, co-roteirista do filme de 2018 e showrunner e produtora executiva da série de TV à Variety.

“Trabalhar com a equipe criativa original, com o apoio e a visão da HBO e da Warner Bros. Television, tem sido um sonho. Nossa sala de roteiristas está a todo vapor e mal podemos esperar para compartilhar o que criamos.”, completou.

Dirigido por Jon M. Chu, Podres de Ricos foi um sucesso de bilheteria e de crítica quando estreou nos cinemas em 2018. Com um orçamento de 30 milhões de dólares, o filme arrecadou mais de 239 milhões de dólares em todo o mundo. Chu retornará como produtor executivo da série.

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“Há oito anos, Podres de Ricos mudou minha vida, e eu tive a oportunidade de fazê-lo com o grupo de pessoas mais criativo e hilário que já conheci. Desde então, esse elenco se tornou estrelas de cinema, super-heróis, artistas que lotam arenas e até mesmo vencedores do Oscar, então reunir todos novamente é como voltar para casa. Tem sido incrível ver o público incorporar este filme às suas vidas, desde noites de mahjong até se tornar o filme perfeito para assistir em aviões, e mal posso esperar para compartilhar o que vem a seguir. Finalmente, posso responder à pergunta que me fazem quase todos os dias há oito anos: ‘Quando teremos a sequência?’ Bem… bok bok bitch, estamos de volta.”, declarou o diretor, que foi responsável pelas recentes adaptações cinematográficas de Wicked.

Podres de Ricos acompanha a história de Rachel Chu (Constance Wu) uma professora de economia nos Estados Unidos que namora Nick Young (Henry Golding) há algum tempo. Quando Nick convida Rachel para ir ao casamento do melhor amigo em Singapura, ele esquece de avisar à namorada que, como herdeiro de uma fortuna, ele é um dos solteiros mais cobiçados do local, e que tem uma mãe, Eleanor (Michelle Yeoh), que questiona se a jovem é a candidata ideal para casar com seu único filho.

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