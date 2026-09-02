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Cultura

HBO Max revela novo trailer da série ‘Harry Potter e a Pedra Filosofal’

Prévia apresenta cenas clássicas da história e mostra o trio de protagonistas em Hogwarts

Por Pedro Godoy 2 set 2026, 13h30 | Atualizado em 3 set 2026, 10h55
Um menino de óculos redondos e cabelo escuro, vestindo moletom verde e preto, ajusta os óculos com a mão direita. Ele tem uma expressão de surpresa ou curiosidade, olhando para cima e para a direita. À sua frente, uma gaiola de madeira e, ao fundo, um trem vermelho e uma placa com a palavra POTTER parcialmente visível. O cenário parece ser uma estação de trem escura.
Nova prévia mostra momentos icônicos da jornada de Harry, Ron e Hermione (HBO Max/Divulgação)
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HBO Max revela novo trailer da série ‘Harry Potter e a Pedra Filosofal’ Priorizar nos meus resultados Google

A HBO Max divulgou nesta quarta-feira, 2, o trailer oficial da primeira temporada de Harry Potter e a Pedra Filosofal, nova série que promete recontar a história do jovem bruxo criado por J. K. Rowling. A prévia apresenta momentos icônicos da trama, como a chegada dos estudantes a Hogwarts, a cerimônia de seleção das casas e as primeiras aulas de magia.

O trailer também revela alguns dos desafios que Harry, Ron e Hermione enfrentarão ao longo da temporada, incluindo o encontro com Fofo, o cachorro de três cabeças, e a partida de xadrez com peças gigantes. A prévia ainda traz referências ao passado de Harry, como o misterioso Espelho de Ojesed e a capa da invisibilidade.

A produção promete uma adaptação mais fiel aos livros, aproveitando o formato de série para desenvolver personagens, relações e momentos importantes com mais profundidade do que os filmes da franquia. Na primeira temporada, um dos principais focos será a construção da amizade entre Harry, Ron e Hermione.

A estreia está marcada para o dia 25 de dezembro, Natal. Com a difícil missão de conquistar uma nova geração e, ao mesmo tempo, agradar aos fãs das adaptações cinematográficas, a série terá o desafio de apresentar uma identidade própria sem perder a essência dos livros.

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Mesmo antes da estreia, a produção já garantiu uma segunda temporada. Assista o trailer:

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