HBO anuncia série sobre luta do Corinthians contra a Ditadura Militar

Ampliando seu catálogo de produções nacionais, o canal HBO produzirá uma nova série sobre o movimento Democracia Corinthiana, que surgiu nos anos 1980 sob o comando de jogadores como Sócrates, Wladimir e Casagrande, que se opunham à Ditadura Militar. O seriado ainda não tem título, nem previsão de estreia.

O projeto foi criado e desenvolvido pela cineasta Moara Passoni, que divide a direção com Maria Farkas, sob a direção-geral de Aly Muritiba. No momento, a equipe ainda busca o elenco que dará vida a algumas das figuras mais emblemáticas do futebol brasileiro.

Ao longo de oito episódios, a série pretende recriar a trajetória dos quatro responsáveis por “transformar os bastidores do futebol”. A produção é anunciada pouco após o lançamento de outro seriado sobre a história do futebol brasileiro: Brasil 70: A Saga do Tri, da Netflix.

A sinopse oficial diz: “Sob a liderança do craque e sonhador Sócrates, do indomável atacante Casagrande, do eterno capitão Wladimir e do diretor visionário Adílson Monteiro Alves, o grupo deu vida à Democracia Corinthiana – um sistema revolucionário e inédito no qual as decisões do clube eram tomadas coletivamente por todos os integrantes, transformando o Corinthians em um time que votava antes mesmo do Brasil voltar a votar. Ao levar o clube das últimas posições da tabela ao ápice do título paulista de 1982, o movimento desafiou as regras do esporte e da política nacional. Inspirada em acontecimentos reais, a produção mostrará que mais do que disputar taças, esses atletas confrontaram o autoritarismo do período, enfrentaram profundos dilemas pessoais e provaram que o futebol poderia se tornar um poderoso instrumento de mudança social”.

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