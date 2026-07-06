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Cultura

Havan é condenada a pagar indenização a Paulo Vieira, da Globo

Humorista pediu 300 mil reais em danos morais

Por Giovanna Fraguito 6 jul 2026, 16h18 | Atualizado em 6 jul 2026, 22h51
Ator e humorista Paulo Vieira
Ator e humorista Paulo Vieira (Instagram @paulovieira.oficial/Reprodução)
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Havan é condenada a pagar indenização a Paulo Vieira, da Globo Priorize VEJA no Google

A rede de lojas Havan, do empresário Luciano Hang, foi condenada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) a indenizar o humorista Paulo Vieira em 15 mil reais por danos morais, em decisão que data da última quinta-feira, 2. O ator e humorista processou a rede varejista por utilizar um áudio com sua voz em um material comercial sem autorização.

De acordo com o processo, a Havan usou um trecho de áudio do episódio 9 da 2ª temporada do programa Avisa Lá Que Eu Vou, produzido e exibido pela Globoplay, em um vídeo promocional de um produto, divulgado no Youtube. O vídeo alcançou 15 mil visualizações e apresentava link para compra do produto, o que evidenciou o cárater comercial da peça. Inicialmente, Paulo Vieira pediu o valor de 300 mil reais de indenização, mas a juíza considerou a quantia desproporcional aos danos causados. A decisão ainda cabe recurso.

As ações de indenização que deram o que falar em 2026

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