Harvey Weinstein tem acusação de estupro retirada após três julgamentos fracassados

O infame produtor cinematográfico Harvey Weinstein atualmente cumpre pena de 16 anos de prisão devido a uma condenação por estupro na Califórnia e a uma por abuso sexual em Nova York. Outra acusação julgada na metrópole da costa leste dos Estados Unidos, porém, foi retirada pela promotoria nesta quinta-feira, 25, após três julgamentos fracassados.

O caso tinha como autora a atriz Jessica Mann, que alega ter sido estuprada pelo magnata em março de 2013, aos 27 anos. Weinstein chegou a ser condenado em 2020, mas o veredito foi revertido em 2024, quando um recurso apontou que o juiz havia considerado os testemunhos de outras mulheres que acusavam o produtor. Desde então, a acusação foi julgada outras duas vezes, nenhuma das quais chegou a veredito.

A promotoria de Nova York declarou que a escolha foi tomada junto de Jessica e frisou acreditar na credibilidade da atriz. “Esta tem sido uma provação extraordinariamente desgastante para ela, que nunca hesitou enquanto prestava depoimento diante de dois grandes júris e três tribunais ao longo de oito anos. Agradecemos a ela por sua honestidade e sua tremenda coragem”, escreveu o promotor de Manhattan Alvin Bragg Jr.

Ao longo dos últimos nove anos, mais de 80 mulheres acusaram Harvey Weinstein de agressão sexual. Entre elas, estão celebridades como Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, Cara Delevingne, Mira Sorvino, Rosanna Arquette e Léa Seydoux.

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Antes de cair em desgraça, Weinstein era um dos nomes mais poderosos de Hollywood. Dono da produtora Miramax, ele trabalhou nos bastidores de alguns dos filmes mais conhecidos do fim do século XX, como Pulp Fiction (1994), Pânico (1996) e Gênio Indomável (1997).

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