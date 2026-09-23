🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 1,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Cultura

Harvey Weinstein é condenado a 15 anos de prisão por agressão sexual

A queda do magnata desencadeou o movimento #MeToo em 2017 e hoje chega ao fim de mais um capítulo

Por Ana Rita Fernandes 23 set 2026, 14h46 | Atualizado em 23 set 2026, 14h46
(FILES) Former film producer Harvey Weinstein arrives at at Manhattan Criminal Court in New York on May 1, 2024, for a preliminary hearing after his rape conviction was overturned. Disgraced Hollywood movie producer Harvey Weinstein has been diagnosed with a form of bone marrow cancer, US media reported October 21, 2023, a month after he was indicted on a new sex crime charge. Weinstein, 72, has chronic myeloid leukemia and is undergoing treatment in a New York prison, according to NBC News and ABC News, citing sources. (Photo by Steven Hirsch / POOL / AFP)
O ex-produtor de Hollywood Harvey Weinstein comparece ao Tribunal Criminal de Manhattan, em Nova York, para audiência após condenação por estupro ser anulada. 01/05/2024 - (Steven Hirsch/AFP)
Continua após publicidade
Harvey Weinstein é condenado a 15 anos de prisão por agressão sexual Priorizar nos meus resultados Google

Um dos principais motivos por trás do movimento #MeToo em Hollywood, Harvey Weinstein, 74, viu sua carreira e posição de prestígio desmoronarem a partir de 2017, após uma série de acusações de abuso sexual. Agora, seu processo criminal em Nova York chegou ao fim com uma condenação a 15 anos de prisão por um crime sexual.

No ano passado, Weinstein foi novamente declarado culpado por um ato sexual criminoso contra Miriam Haley, ex-assistente de produção, em um quarto de seu apartamento no bairro do SoHo, em 2006. Os promotores de Manhattan haviam solicitado uma pena de 20 anos, enquanto seus advogados pediram por nove.

O que está por trás da nova pena

A primeira condenação de Weinstein ocorreu em 2020, também em Nova York, devido a crimes sexuais que iam além do ataque contra Haley. A sentença estipulada foi de 23 anos de prisão, mas o quadro foi revertido quatro anos depois por um tribunal de apelações, segundo o qual o ex-produtor cinematográfico não havia sido submetido a um julgamento justo.

Weinstein voltou ao tribunal em 2025 e foi novamente condenado por seus atos contra Haley. O júri, contudo, o absolveu de uma outra acusação e não chegou a veredito sobre uma terceira, que abriu vazão para outro julgamento nova-iorquino.

Siga

Ele ocorreu no início deste ano e chegou ao fim sem que o júri chegasse a um consenso. No caso, eles buscavam determinar se Weinstein havia de fato estuprado a ex-aspirante a atriz Jessica Mann. Diante do impasse, o escritório do promotor distrital de Manhattan, comandado por Alvin Bragg, pediu o arquivamento da acusação e afirmou que não julgaria o magnata mais uma vez.

Continua após a publicidade

O pronunciamento de Miriam Haley

Sendo assim, a pena de 15 anos diz respeito apenas ao crime cometido contra Haley. Antes do anúncio da sentença, a vítima leu uma declaração sobre o impacto do crime e afirmou que, desde que decidiu denunciar Weinstein, teve sua vida marcada por ataques e ridicularização na imprensa, deixando-a “incerta sobre cada encontro”.

Haley também disse ter sido diagnosticada com transtorno de estresse pós-traumático em decorrência das ações de Weinstein. “Fui ainda mais traumatizada por exercer meu direito de responsabilizá-lo”, afirmou.

Enquanto Haley falava, por vezes com a voz embargada, várias das mulheres que também acusaram Weinstein de abuso assentiram em concordância. “Para mim, é uma sentença de prisão perpétua”, disse ela ao juiz Curtis Farber, da Suprema Corte do Estado de Nova York, em Manhattan.

Continua após a publicidade

Em sua própria declaração, Weinstein pediu clemência ao juiz e afirmou: “Não sou uma pessoa perfeita”. Ele também disse se arrepender da dor causada a Haley, mas reiterou sua inocência.

A sentença desta quarta-feira encerra mais um capítulo dos problemas judiciais de Weinstein, que se estendem por dois estados. No momento, ele aguarda uma nova sentença da Justiça da Califórnia, que o condenou a 16 anos de prisão em 2022 — quadro revertido por um apelo bem-sucedido em junho deste ano.

Continua após a publicidade

Seus advogados afirmam que, embora ele possa ter mantido relações com as mulheres, nunca as agrediu.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

  • Tela Plana para novidades da TV e do streaming
  • O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais
  • Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming
  • Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial
Publicidade
TAGS:
Hollywood
Tela Plana
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).