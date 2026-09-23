Harvey Weinstein é condenado a 15 anos de prisão por agressão sexual

Um dos principais motivos por trás do movimento #MeToo em Hollywood, Harvey Weinstein, 74, viu sua carreira e posição de prestígio desmoronarem a partir de 2017, após uma série de acusações de abuso sexual. Agora, seu processo criminal em Nova York chegou ao fim com uma condenação a 15 anos de prisão por um crime sexual.

No ano passado, Weinstein foi novamente declarado culpado por um ato sexual criminoso contra Miriam Haley, ex-assistente de produção, em um quarto de seu apartamento no bairro do SoHo, em 2006. Os promotores de Manhattan haviam solicitado uma pena de 20 anos, enquanto seus advogados pediram por nove.

O que está por trás da nova pena

A primeira condenação de Weinstein ocorreu em 2020, também em Nova York, devido a crimes sexuais que iam além do ataque contra Haley. A sentença estipulada foi de 23 anos de prisão, mas o quadro foi revertido quatro anos depois por um tribunal de apelações, segundo o qual o ex-produtor cinematográfico não havia sido submetido a um julgamento justo.

Weinstein voltou ao tribunal em 2025 e foi novamente condenado por seus atos contra Haley. O júri, contudo, o absolveu de uma outra acusação e não chegou a veredito sobre uma terceira, que abriu vazão para outro julgamento nova-iorquino.

Ele ocorreu no início deste ano e chegou ao fim sem que o júri chegasse a um consenso. No caso, eles buscavam determinar se Weinstein havia de fato estuprado a ex-aspirante a atriz Jessica Mann. Diante do impasse, o escritório do promotor distrital de Manhattan, comandado por Alvin Bragg, pediu o arquivamento da acusação e afirmou que não julgaria o magnata mais uma vez.

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O pronunciamento de Miriam Haley

Sendo assim, a pena de 15 anos diz respeito apenas ao crime cometido contra Haley. Antes do anúncio da sentença, a vítima leu uma declaração sobre o impacto do crime e afirmou que, desde que decidiu denunciar Weinstein, teve sua vida marcada por ataques e ridicularização na imprensa, deixando-a “incerta sobre cada encontro”.

Haley também disse ter sido diagnosticada com transtorno de estresse pós-traumático em decorrência das ações de Weinstein. “Fui ainda mais traumatizada por exercer meu direito de responsabilizá-lo”, afirmou.

Enquanto Haley falava, por vezes com a voz embargada, várias das mulheres que também acusaram Weinstein de abuso assentiram em concordância. “Para mim, é uma sentença de prisão perpétua”, disse ela ao juiz Curtis Farber, da Suprema Corte do Estado de Nova York, em Manhattan.

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Em sua própria declaração, Weinstein pediu clemência ao juiz e afirmou: “Não sou uma pessoa perfeita”. Ele também disse se arrepender da dor causada a Haley, mas reiterou sua inocência.

A sentença desta quarta-feira encerra mais um capítulo dos problemas judiciais de Weinstein, que se estendem por dois estados. No momento, ele aguarda uma nova sentença da Justiça da Califórnia, que o condenou a 16 anos de prisão em 2022 — quadro revertido por um apelo bem-sucedido em junho deste ano.

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Seus advogados afirmam que, embora ele possa ter mantido relações com as mulheres, nunca as agrediu.

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