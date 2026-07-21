O motivo que levou Harry Styles a cancelar show em São Paulo

A LiveNation, responsável pela turnê Together, Together, do cantor Harry Styles, no Brasil, anunciou nesta terça-feira, 21, o cancelamento da apresentação que o inglês faria hoje no estádio MorumBIS, em São Paulo, devido a um problema de saúde. A produção não informou a natureza do quadro clínico do artista, mas garantiu que os ingressos serão reembolsados automaticamente pelo mesmo canal de compra.

Segundo o comunicado oficial, os compradores receberão um e-mail da Ticketmaster com as orientações para o reembolso. Quem tinha ingresso para o show cancelado terá acesso antecipado a um lote exclusivo de entradas para a apresentação da sexta-feira, 24, enquanto houver disponibilidade. A organização informou ainda que trabalha com o estádio para ampliar a oferta de ingressos, mas alertou que a quantidade será limitada.

São Paulo é a única cidade brasileira da turnê mundial de Harry Styles, com quatro apresentações no MorumBIS. Antes do cancelamento, o cantor já havia se apresentado nos dias 17 e 18 de julho. A expectativa é que o show de sexta-feira aconteça normalmente, informou a produção. Nos últimos dias, Styles foi visto circulando por São Paulo, desde os parques Ibirapuera e Villa Lobos, até o cinema da rua Augusta.

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