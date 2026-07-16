Harry Styles assiste a filme dirigido pela ex-namorada em cinema de São Paulo

O cantor inglês Harry Styles apresenta quatro shows para dezenas de milhares de pessoas em São Paulo nos dias 17, 18, 21 e 24 de julho — mas o tamanho do entusiasmo ao seu redor não o impede de bater perna pela capital paulista como um turista qualquer. Ao longo dos últimos dias, ele já foi visto correndo no Parque Ibirapuera, fazendo compras em um dos mercados japoneses da Liberdade e andando na Avenida Nove de Julho, ao redor do Masp. Seu último flagrante, porém, foi o mais inusitado: no fim da tarde desta quarta-feira, 16, o popstar decidiu ver O Convite, comédia dirigida pela ex-namorada Olivia Wilde, no cinema de rua Espaço Petrobras.

Encapuzado, de boné e cercado de seguranças, o cantor foi clicado na entrada da sala de exibição, imagem que viralizou nas redes sociais.

O filme é a primeira aposta da cineasta desde que Não Se Preocupe, Querida teve recepção mista por parte da crítica e gerou rumores desastrosos sobre o relacionamento que ambos desenvolveram nos bastidores, com acusações de infidelidade e má conduta no set. Styles e Wilde permaneceram juntos por cerca de dois anos, até um término aparentemente amigável no final de 2022. Desde então, o cantor deixou a carreira de ator de lado e foca na produção e divulgação de material musical.

Continua após a publicidade

Em São Paulo, ele apresenta repertório focado no disco Kiss All The Time. Disco, Occasionally, lançado em março. Sua fase atual é muito inspirada na dance music e no house, e tem como maiores sucessos as faixas Aperture e Pop.

Na vida pessoal, Styles hoje é noivo da atriz Zoë Kravitz, conhecida por Big Little Lies, enquanto Olivia Wilde namora o marchand Caspar Jopling.

Continua após a publicidade

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial