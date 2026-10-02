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Cultura

Halle Berry acusada de agredir o filho: entenda a briga com o ex-marido na Justiça

Atriz negou as acusações de Olivier Martinez, que pediu ordem de restrição e guarda total de Maceo, de doze anos

Por Lucas Almeida 2 out 2026, 10h05 | Atualizado em 2 out 2026, 10h46
Halle Berry em Las Vegas: espartilho fashion
Halle Berry (Gilbert Flores/Variety/Getty Images)
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Halle Berry negou as acusações do ex-marido, o ator Olivier Martinez, de que teria agredido o filho do casal. O processo foi aberto na quinta-feira, 1º. “Chamar esta petição de totalmente infundada e deliberadamente enganosa seria pouco”, afirmou a advogada da atriz, Marina Beck, ao site TMZ.

Martinez pediu à Justiça uma ordem de restrição contra Halle e a guarda total de Maceo, de doze anos. Segundo o ator, ela teria agredido o filho no sábado, 26 de setembro, ao pular em cima dele, colocar as mãos em volta de seu pescoço e estrangulá-lo. O tribunal concedeu uma ordem de restrição temporária, que proíbe a atriz de se aproximar a menos de cerca de 91 metros do ex-marido. Até a audiência, marcada para 16 de outubro, ela poderá ver o filho dois dias por semana e em fins de semana alternados.

No pedido, Martinez afirma que Maceo telefonou para ele para contar que tinha sido agredido pela mãe e que o episódio não foi isolado. O ator também diz que Halle ameaçou fazer com que ele fosse deportado para a França.

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“De certa forma, a petição apresentada hoje não é totalmente inesperada, vinda de um indivíduo com um histórico bem documentado de comportamento errático, possessivo e violento”, disse a advogada após a decisão. “Felizmente, Halle está acostumada a esse tipo de conduta ultrajante por parte do Sr. Martinez e, embora esteja profundamente entristecida, não permitirá que isso a impeça de lutar pelos melhores interesses de Maceo e de oferecer a ele o amor e o apoio de que precisa. ”

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Halle Berry e Olivier Martinez se casaram em 2013 e se separaram em 2015. Depois de uma longa disputa judicial pela guarda do filho, o divórcio foi finalizado em 2023, e os dois fecharam um acordo de guarda compartilhada em 2024.

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divórcio
Halle Berry
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