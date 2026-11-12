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Cultura

Hailey Williams faz o L, recebe Seu Jorge e inebria público em São Paulo

Vocalista do Paramore apresenta turnê solo do disco Ego Death at a Bachelorette Party

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 nov 2026, 22h56
Homem de gorro vermelho e óculos escuros sentado tocando violão, com mulher loira ao lado, em palco iluminado com cortinas claras e instrumentos musicais. Pessoas na plateia filmam com celulares.
Hailey Williams e Seu Jorge em show em São Paulo  (Kelly Miyashiro/VEJA)
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Hailey Williams faz o L, recebe Seu Jorge e inebria público em São Paulo Priorize VEJA no Google

Vocalista do Paramore, Hailey Williams está em turnê solo do disco Ego Death at a Bachelorette Party no Brasil e se apresentou no Espaço Unimed, na zona oeste de São Paulo nesta quinta-feira, 11 de novembro. Em um show animado, a cantora entonou suas novas músicas intimistas para uma plateia empolgada, recebeu Seu Jorge em uma participação especial surpresa e ainda “fez o L” de Lula (PT) no meio da apresentação, inebriando o público.

Hailey fez o gesto de apoio ao presidente do Brasil no meio de uma das canções do disco. Pouco depois, ela recebeu no palco Seu Jorge, que cantou Life on Mars após elogiar a artista e os fãs por valorizarem seu trabalho.

Entre as músicas mais seguidas pelo público estavam Just a Lover, Creepin’, Ice on My OJ, Kill Me, Cinammon, Pure Love, Ego Death at a Bachelorette Party, Dream Girl in Shibuya e, claro, Parachute, seu maior hit da atual fase e que encerrou o show.

Ao longo das quase duas horas da apresentação, Hailey provou que consegue arrastar os fãs do Paramore, acostumados ao pop rock característico da band, para uma versão individual da vocalista, que aposta em letras mais intimistas e maduras, junto com um estilo mais eclético, misturando instrumentos e sons eletrônicos, luzes e sombras e criatividade no palco.

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A nova fase de Hailey se mostra interessante de acompanhar e instiga a curiosidade para ver o que vem pela frente para a artista.

Homem de gorro vermelho e óculos escuros sentado tocando violão, com mulher loira ao lado, em palco iluminado com cortinas claras e instrumentos musicais. Pessoas na plateia filmam com celulares.
Hailey Williams e Seu Jorge em show em São Paulo (Kelly Miyashiro/VEJA)
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