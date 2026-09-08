Hailey Bieber mostra lado brasileiro com guaraná e biquíni de fita

Hailey Bieber, casada com Justin Bieber, mostrou o lado brasileiro na capa da terceira edição da ICE Magazine, baseada em Nova York e Londres, que chega com o tema The Brazil Issue. Filha da designer brasileira Kennya Deodato, que nasceu no Rio de Janeiro, Hailey também é neta do músico Eumir Deodato, vencedor do Grammy e um dos nomes importantes da Bossa Nova.

A edição celebra diferentes aspectos da nossa cultura em um projeto feito em parceria com a fotógrafa Renell Medrano. Entre os cliques, ela posou com uma latinha de guaraná e biquíni de fita. A própria Hailey compartilhou a capa e resumiu: “Edição Brasil”.

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