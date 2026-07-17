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Cultura

Haaland dá resposta a Tom Holland depois de ignorar convite para jantar

Intérprete do Homem Aranha contou que ficou no vácuo ao contatar o jogador pelo Instagram

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jul 2026, 12h16 | Atualizado em 17 jul 2026, 12h24
À esquerda, Tom Holland sorri, vestindo um terno escuro com lapela de cetim. À direita, Erling Haaland, com cabelo loiro comprido e um capacete viking com chifres, usa uma camisa de futebol branca com o número 9, em um estádio
Tom Holland e Erling Haaland não se tornaram amigos por desentendido (Getty Images/Reprodução)
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Estrela da seleção norueguesa, Eerling Haaland está constantemente conectado nas redes sociais. Não à toa, o vídeo de Tom Holland lamentando ter sido ignorado por ele chegou rapidamente à sua timeline — para a felicidade do astro hollywoodiano, que enfim vai ganhar um jantar com o jogador.

A história começou há algumas semanas, quando Holland relatou em entrevista ao Jimmy Fallon que convidou o norueguês para jantar através do Instagram, quando os dois estavam hospedados no mesmo hotel em Mônaco, para a F1. O britânico, no entanto, acabou ficando no vácuo, mas brincou dizendo que esse é exatamente o tipo de situação que astros do cinema precisam passar para permanecerem humildes.

Com o vídeo viralizado, e se preparando para retomar a temporada da Premiere League em agosto, Haaland enfim deu a resposta que Holland tanto esperava: “Convite para jantar aceito, Tom Holland. Um pouco atrasado (risos). Só diga o lugar!”, atestou o artilheiro do Manchester City nos comentários da publicação do programa.

A justificativa de Haaland

Antes mesmo de aceitar o convite do ator inglês, o centroavante do City já havia comentado a situação no programa norueguês A-Laget. Na entrevista, ele justificou sua postura dizendo que não sabia nada sobre Holland quando viu sua mensagem. “É um pouco constrangedor, mas eu não assisto a muitos filmes, então não faço ideia de quem são as pessoas nesses eventos. Um cara me perguntou se podíamos jantar juntos, mas eu nunca vi o rosto dele, então não me preocupei em responder”, explicou, atestando estar aberto a formar amizade com Holland no futuro.

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