Há dois anos em remissão de um câncer, Vera Viel recebe declaração de Rodrigo Faro

Ler Resumo





Vera Viel celebrou 51 anos e os dois anos de remissão de um sarcoma, relembrando a cirurgia que mudou sua vida. A modelo e apresentadora compartilhou fotos da época da luta contra o câncer e recebeu uma emocionante homenagem do marido, Rodrigo Faro. Sua história é um testemunho de superação e gratidão pela nova chance.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A modelo Vera Viel comemorou seu aniversário de 51 anos nesta segunda-feira, 12, e recebeu uma declaração carinhosa do marido, Rodrigo Faro, nas redes sociais. Em meio às celebrações, a influenciadora relembrou os dois anos do dia em que fez uma cirurgia para retirar um sarcoma – tipo de tumor maligno – de sua perna.

Agora em período de remissão, ela compartilhou em seu perfil uma série de fotos de quando estava lutando contra o câncer. Na legenda, a apresentadora escreveu que sua vida mudou para sempre no dia 11 de outubro de 2024. “Há dois anos, nesta data, eu me internava para uma cirurgia que mudaria a minha história: a retirada de um sarcoma. No dia seguinte, 12 de outubro, eu completaria 49 anos. Nunca imaginei que aquele aniversário teria um significado tão profundo”, revelou.

“Hoje, dois anos depois, celebro não apenas mais um aniversário, mas dois anos em remissão. Dois anos de uma nova chance. Dois anos aprendendo a enxergar a vida com outros olhos. O dia do meu aniversário deixou de ser apenas uma data para celebrar a vida. Tornou-se um lembrete de que ela é um presente, de que cada amanhecer é uma oportunidade e de que Deus continua sendo fiel, mesmo quando não entendemos os Seus planos”, disse.

Em homenagem à esposa, Faro publicou um vídeo do casal dançando e se beijando à beira da piscina da mansão onde vivem. “Que dia especial, meu amor. Comemorar seu aniversário vendo-a cheia de saúde, linda, cheia do Espírito Santo… Depois de tudo que vencemos juntos com a graça de Deus é maravilhoso poder celebrar sua vida, meu amor!!! Te amo até a eternidade”, escreveu o apresentador.

Continua após a publicidade

Ver esse post no Instagram Um post compartilhado por Rodrigo Faro (@rodrigofaro)

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

para novidades da TV e do streaming O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial