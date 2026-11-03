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Cultura

Há cinquenta anos, ‘Carrie, a Estranha’ conquistava até mesmo o exigente Stephen King

Adaptação de Brian De Palma conquistou o escritor, que costuma ser bastante crítico com versões cinematográficas de suas obras, como 'O Iluminado'

Por Ana Rita Fernandes 3 nov 2026, 10h04 | Atualizado em 3 nov 2026, 11h08
Mulher loira de cabelos ondulados, usando coroa e vestido rosa claro, sorri segurando um buquê de rosas vermelhas e cor-de-rosa. Ao fundo, um palco azul escuro com brilhos e letras grandes prateadas.
Carrie é coroada rainha do baile de formatura em uma das cenas mais marcantes da adaptação dirigida por Brian De Palma. (./Reprodução)
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Há cinquenta anos, ‘Carrie, a Estranha’ conquistava até mesmo o exigente Stephen King Priorize VEJA no Google

Carrie, a Estranha, clássico do terror e do suspense baseado no romance homônimo de Stephen King, estreou no cinema em 1976, sob a direção de Brian De Palma. Estrelado por Sissy Spacek, o longa completa cinquenta anos nesta terça-feira, 3, e rendeu à atriz uma indicação ao Oscar por sua interpretação da protagonista.

A trama acompanha Carietta White, uma jovem solitária que vive sob o controle da mãe, Margaret, uma fanática religiosa, e é alvo constante de bullying na escola. Em meio às dificuldades da adolescência, ela descobre ter poderes telecinéticos, sendo capaz de mover objetos com a mente. Conforme a habilidade se manifesta com mais intensidade, Carrie perde o controle durante um baile de formatura, depois de ser vítima de uma brincadeira cruel dos colegas. Assim, nasceu uma das sequências mais emblemáticas do terror no cinema.

Sempre direto ao compartilhar suas opiniões, King não costuma poupar críticas quando o assunto é cinema. O escritor usa as redes sociais para comentar política e cultura pop e, de vez em quando, também se manifesta sobre filmes. Já questionou os méritos de Kill Bill, de Quentin Tarantino, e Transformers, de Michael Bay, além de classificar Marte Ataca!, de Tim Burton, como um “parâmetro de ruindade”.

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Uma de suas maiores implicâncias é com O Iluminado, adaptação de seu romance dirigida por Stanley Kubrick em 1980. Incomodado com a maneira como Jack Torrance foi retratado, King criticou a versão do cineasta por se afastar da essência do personagem no livro. Em 2006, resumiu sua avaliação: “É um Cadillac sem motor. Você não pode fazer nada a não ser admirá-lo, como uma escultura. O propósito principal foi retirado: contar uma história”.

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Com Carrie, a reação foi bem diferente. Questionado se havia gostado da adaptação de De Palma, King foi direto: “Adorei”. Em entrevista, o escritor comparou a relação de um autor com as adaptações de seus livros a mandar um filho para a faculdade. “Você espera que ele se saia bem e que não se envolva com drogas ou qualquer coisa que possa destruí-lo”, disse ao jornal The New York Times.

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O escritor também contou como foi assistir ao filme pela primeira vez, em Boston. Na ocasião, Carrie, a Estranha foi exibido como complemento de uma sessão de Norman, Is That You?, comédia estrelada por Redd Foxx. Segundo ele, a plateia era majoritariamente negra, e ele e seu acompanhante destoavam do restante do público, como “dois grãozinhos de sal num saleiro de pimenta”.

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A cena final, em que uma mão sai da terra e agarra Sue Snell durante um pesadelo, ficou especialmente marcada na memória do escritor. Dois espectadores sentados atrás dele, que King descreveu como grandes como jogadores de futebol americano, deram um grito de susto. “Pensei: ‘Isso vai dar certo’”, recordou o autor ao contar a reação causada pela cena.

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