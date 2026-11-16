Há 20 anos, em novembro de 2006, O.J. Simpson chocou a imprensa ao revelar que pretendia lucrar com o lançamento do polêmico livro If I Did It: Confessions Of The Killer, que apresenta uma narrativa “hipotética” de como o atleta teria assassinado a ex-esposa, Nicole Brown Simpson, e o amigo dela, Ronald Goldman, em junho de 1994. A obra, que significa algo como “Se Eu Tivesse Feito: Confissões De Um Assassino“, seria originalmente publicada pela HarperCollins, que acabou cancelando o lançamento após a repercussão negativa.

Na ocasião, o jogador assumiu que sua necessidade de pagar as contas e garantir o futuro dos filhos o teria influenciado a investir no livro, escrito por um “escritor fantasma” e assinado por ele. “É tudo dinheiro sujo e, infelizmente, tive que me juntar aos chacais”, disse à Associated Press. à época. Absolvido das acusações em um julgamento midiático em 1995, Simpson não chegou a revelar o valor recebido para escrever a obra, mas afirmou que o número era inferior aos US$ 3,5 milhões amplamente divulgados na mídia.

O escândalo fez a News Corp., proprietária da Fox TV e da HarperCollins, cancelar o lançamento do livro e também um especial sobre o ex-jogador que estava previsto para a televisão. O porta-voz da empresa, Andrew Butcher, afirmou que foram pagos US$ 880.000 a terceiros envolvidos no projeto e que US$ 100.000 do valor total foram destinados ao “escritor fantasma”, enquanto o restante foi destinado aos filhos de Simpson.

“Nunca demos absolutamente nenhum dinheiro a O.J. Simpson”, garantiu Butcher, que explicou que a News Corp. não podia recuperar nenhum dos valores pagos após o cancelamento do livro pelo fato de Simpson ter honrado o contrato e realmente produzido a obra, que foi publicada em setembro de 2007 pela editora Beaufort Books.

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Quando perguntado sobre a situação, Simpson respondeu: “Fui explorado por 12 anos. Todo mundo lucrou comigo”. Em outra ocasião, confirmou que recebeu dinheiro pelo projeto. “Será que todo mundo pode parar de ser tão ingênuo? É claro que eu recebi”, disse. “Eu gasto o dinheiro com as minhas contas. Já era”, completou.

Relembre o caso O.J Simpson

Conhecido como o “julgamento do século” nos Estados Unidos, o caso do ex-jogador de futebol americano Orenthal James “O. J.” Simpson ganhou repercussão mundial em 1994, quando o atleta foi acusado pelo assassinato a facadas de sua ex-esposa, Nicole Brown Simpson, e do amigo dela, Ronald Goldman. O astro foi absolvido no processo criminal que aconteceu em 1995, mas foi considerado responsável pelas mortes dois anos depois e condenado a pagar US$ 8,5 milhões em indenização aos parentes das vítimas. Uma semana depois desta ação civil, foi condenado em mais um processo a pagar US$ 25 milhões por danos e prejuízos causados às famílias de Nicole e Ronald.

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Na década seguinte, em 2007, Simpson voltou a enfrentar problemas na justiça e foi preso em Las Vegas, acusado de crimes como assalto à mão armada, sequestro e formação de quadrilha. Em 2008, aos 61 anos, foi considerado culpado de 12 acusações por um tribunal do Estado de Nevada, nos Estados Unidos, e sentenciado a 33 anos de prisão. Após nove anos preso, recebeu liberdade condicional e acabou morrendo em abril de 2017, aos 76 anos, vítima de um câncer.

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