Gwyneth Paltrow revela ‘vergonha’ após fim com Brad Pitt
Atriz relembra romance que começou nos bastidores de ‘Se7en’
Gwyneth Paltrow voltou a falar sobre o relacionamento que viveu com Brad Pitt na juventude. Durante participação em um podcast, a atriz revelou que o fim da relação foi acompanhado por uma pressão que ia muito além da própria separação.
Gwyneth contou que conheceu Pitt quando foi escalada para o filme Se7en. Na época, ela tinha aproximadamente 22 anos, enquanto o ator estava com 31. O encontro rapidamente se transformou em um romance. “Eu o conheci no set de filmagem e foi tipo amor à primeira vista”, ela relembrou.
Os dois começaram a se relacionar em 1994 e ficaram noivos dois anos depois, em 1996. O relacionamento, entretanto, chegou ao fim em junho de 1997. “A imprensa e tudo mais faz com que pareça algo maior do que realmente é. Você tem que carregar essa falsa importância cultural, esse fardo extra e essa vergonha extra por não ter dado certo”.
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