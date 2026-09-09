Gwyneth Paltrow revela ‘vergonha’ após fim com Brad Pitt

Gwyneth Paltrow voltou a falar sobre o relacionamento que viveu com Brad Pitt na juventude. Durante participação em um podcast, a atriz revelou que o fim da relação foi acompanhado por uma pressão que ia muito além da própria separação.

Gwyneth contou que conheceu Pitt quando foi escalada para o filme Se7en. Na época, ela tinha aproximadamente 22 anos, enquanto o ator estava com 31. O encontro rapidamente se transformou em um romance. “Eu o conheci no set de filmagem e foi tipo amor à primeira vista”, ela relembrou.