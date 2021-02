Gwyneth Paltrow revela luta contra sequelas após Covid longa

A atriz Gwyneth Paltrow, 48 anos, revelou em um texto, publicado em seu site Goop, que se contaminou com Covid-19 e que os sintomas foram severos e prolongados. No texto, ela fala sobre a recuperação demorada e que, após ter se livrado do vírus, continuou a sentir fadiga e confusão mental. Gwyneth disse que as sequelas da infecção continuam e que precisou repensar seu estilo de vida para recuperar a saúde — ela não disse, porém, quando exatamente foi diagnosticada com a doença.

“Eu tive Covid-19 no início e ela me deixou com um pouco de fadiga por um longo período e confusão mental. Em janeiro, eu fiz alguns exames que mostraram níveis realmente altos de inflamação em meu corpo”, disse a atriz, que procurou ajuda médica. “Depois de ver todos os meus exames, ele [o médico] explicou que este era um caso em que o caminho para a cura seria mais longo do que o normal.”

A atriz é adepta de hábitos saudáveis e cuidados com o corpo. Mesmo assim, segundo ela, foi preciso intensificá-los para se recuperar. Dentre as mudanças, ela apontou o corte definitivo do açúcar e do álcool e uma maior atenção sobre o que ela ingere. “Tenho cozinhado muito “, escreveu. “Tudo o que eu estou fazendo é como um presente para o meu corpo. Tenho energia, estou malhando de manhã. Tudo a serviço da cura”.