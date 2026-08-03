Gwyneth Paltrow curte dia de folga com o filho após ele assumir novo romance

Gwyneth Paltrow compartilhou um momento com o filho Moses Martin, de 20 anos, poucos dias depois de ele assumir publicamente um novo namoro. A atriz usou o Instagram, nesta segunda-feira, 3, para publicar uma selfie enquanto tomava sol na companhia do herdeiro, cujo pai é o vocalista do Coldplay, Chris Martin.

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Moses, que é modelo e musicista, publicou recentemente fotos apaixonadas para comemorar o aniversário de 21 anos de sua nova namorada, Campbell Fealy. Ela é estudante do primeiro ano da Universidade Brown, da Ivy League, onde Moses está no segundo ano, e filha de um dos cirurgiões de medicina esportiva mais proeminentes de Nova York, Stephen Fealy.