Guto e Vanessa interceptam a briga de Gabriel e Junqueira: confira resumo de Por Você nesta sexta-feira, 09/10

Capítulo 47 – dia 9, sexta-feira

Guto e Vanessa interceptam a briga de Gabriel e Junqueira. Leandra diz a Vitor que registrou uma queixa contra Junqueira no compliance, e se desespera ao saber da briga do pai com o empresário. Juarez sofre pensando no novo relacionamento entre Peixe e Dalila por temer a reação do menino caso um dia descubra a verdade sobre acidente de Juli. Bela e Samuca têm uma consulta com a neuropediatra Daniela. Suelen acolhe Maike após desentendimento com Toy, e ele dá um beijo no rosto da jovem. Melinda conta a Próspero que Orestes vai ter que se afastar por alguns dias da palhaçaria e ela vai precisar de ajuda no hospital. Iara sonda Juarez sobre Zé. Bela conversa com Lucas sobre a consulta com Daniela e os desafios da maternidade. Pérola inicia o tratamento de sua doença e se surpreende ao encontrar Manoel. Nair se nega a ser atendida por Bela no hospital.