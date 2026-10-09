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Cultura

Guto e Vanessa interceptam a briga de Gabriel e Junqueira: confira resumo de Por Você nesta sexta-feira, 09/10

Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 out 2026, 06h00
Uma mulher negra de tranças e vestido amarelo empurra um carrinho de compras ao lado de um homem branco de óculos e camisa azul, também com um carrinho, em um supermercado. Ambos olham para baixo, com expressões sérias. Ao fundo, prateleiras de produtos e outros clientes.
Sheron Menezzes e Thiago Lacerda em 'Por Você' (Globo/Reprodução)
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Capítulo 47 – dia 9, sexta-feira

Guto e Vanessa interceptam a briga de Gabriel e Junqueira. Leandra diz a Vitor que registrou uma queixa contra Junqueira no compliance, e se desespera ao saber da briga do pai com o empresário. Juarez sofre pensando no novo relacionamento entre Peixe e Dalila por temer a reação do menino caso um dia descubra a verdade sobre acidente de Juli. Bela e Samuca têm uma consulta com a neuropediatra Daniela. Suelen acolhe Maike após desentendimento com Toy, e ele dá um beijo no rosto da jovem. Melinda conta a Próspero que Orestes vai ter que se afastar por alguns dias da palhaçaria e ela vai precisar de ajuda no hospital. Iara sonda Juarez sobre Zé. Bela conversa com Lucas sobre a consulta com Daniela e os desafios da maternidade. Pérola inicia o tratamento de sua doença e se surpreende ao encontrar Manoel. Nair se nega a ser atendida por Bela no hospital.

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