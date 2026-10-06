Gusttavo Lima terá que pagar indenização a fã expulsa de show por manifestação política
Virginia Nogueira reagiu a comentários favoráveis a Bolsonaro durante apresentação e acabou retirada do evento, pelo qual receberá R$ 5 mil de indenização
A Justiça do Piauí condenou o cantor Gusttavo Lima a pagar R$ 5 mil por danos morais a Virginia Nogueira, que afirma ter sido expulsa de um show do artista em Fortaleza após fazer o “L” com a mão, em forma de apoio ao atual presidente Luiz Inácio Lula Da Silva (PT). A decisão, proferida na quarta-feira, 30, também condenou solidariamente o Marina Park Hotel, onde ocorreu o evento.
O caso aconteceu na virada de 2022 para 2023, após Gusttavo Lima fazer comentários políticos favoráveis ao então presidente Jair Bolsonaro (PL) durante a apresentação. Segundo o processo, Virginia estava no meio do público e respondeu a fala do cantor com um gesto de apoio ao candidato de esquerda. Quando percebeu a ação, o cantor pediu que ela fosse retirada do evento, com a justificativa de que a mulher havia jogado garrafas de água no palco.
“Pode tirar do evento. Você jogou água em mim, uma, duas, três vezes. Estou tratando você com maior carinho. Isso é sacanagem o que você está fazendo”, disse o cantor no momento alegado como expulsão por Virgínia. O momento repercutiu nas redes sociais.
Gusttavo Lima foi condenado após uma mulher jogar água no palco durante um show em Fortaleza e acabar sendo expulsa! pic.twitter.com/OSf51rygs4Siga
— Sofreneja (@SofrenejaOf) October 6, 2026
Virginia alegou que o episódio teve consequências além do momento da expulsão, com exposição nas redes, críticas de internautas e efeitos sobre seu bem-estar emocional e, solicitou uma indenização de R$ 500 mil por danos morais. Já a defesa de Gusttavo Lima afirmou que a retirada ocorreu por questões de segurança, após alegados lançamentos repetidos de garrafas contra o palco, e negou qualquer irregularidade na conduta do cantor.