Gusttavo Lima ignora vaias a Lula em Barretos, mas Globo exibe ‘climão’

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Durante o show de Gusttavo Lima na Festa do Peão de Barretos, parte do público vaiou o presidente Lula, que não estava presente. A manifestação foi transmitida ao vivo pela TV Globo. O evento contou com a presença de figuras ligadas à direita, como Flávio Bolsonaro, e o cantor, já declarou apoio a Jair Bolsonaro.

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Durante a apresentação do cantor Gusttavo Lima, na noite deste sábado, 22, na Festa do Peão de Barretos, no interior de São Paulo, parte do público vaiou o presidente Lula, que não estava no local. A manifestação foi exibida ao vivo durante a transmissão da TV Globo, que detem os direitos de exibição do festival. O episódio ocorreu após o cantor interpretar o hit Balada.

O show contou com a presença de Flávio Bolsonaro (PL), além de outros nomes ligados à direita, como o candidato a deputado federal Jair Renan (PL-SC) e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG).

Gusttavo já declarou voto no ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2018 e 2022. O cantor chegou a considerar uma candidatura própria à Presidência em 2026, mas desistiu ainda no ano passado dos planos de entrar na disputa.

“Que a gente nunca perca a fé e a esperança de viver bem, em família e ao lado dos nossos amigos. É isso que tem valor. O resto tem preço, ok? Seja grato pelo que você tem e corra atrás do que sonha. Olhe pelo retrovisor e seja grato, bebê”, disse o cantor no mais recente show.

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