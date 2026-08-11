Gusttavo Lima é condenado por expor número de telefone em música

A Justiça de Pernambuco determinou que Gusttavo Lima pague uma indenização de cerca de 149 mil reais a um homem que teve o número de telefone citado em uma música do cantor. O valor corresponde aos 70 mil reais da condenação original, acrescidos de juros, correção monetária e honorários advocatícios.

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De acordo com o processo, que tem o cantor e a produtora Balada Eventos e Produções LTDA. como réus, o proprietário do número afirmou que passou a receber mensagens e ligações em 2021, após o lançamento de Bloqueado. Na canção, o número aparece associado a uma antiga paixão para quem o personagem não consegue mais ligar. “Me bateu uma saudade / Daquelas que o coração arde / 9xxx-xxxx / Olha eu recaindo outra vez / Lembrei que ‘tô bloqueado”, diz um trecho.

As ações de indenização que deram o que falar em 2026

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A primeira decisão da Justiça ocorreu em 2022. Os réus recorreram à segunda instância, mas o pedido foi negado pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE). A defesa do cantor e da empresa apresentou um novo recurso, que ainda não foi julgado.

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