Gusttavo Lima declara voto em Flávio Bolsonaro durante show

Gusttavo Lima declarou apoio a Flávio Bolsonaro (PL) para a eleição presidencial. O cantor sertanejo se manifestou durante um show na Expo Assis 2026, em Assis Chateaubriand, no Paraná, na noite de domingo, 18. “Que vocês nunca percam a fé, nunca percam a esperança”, disse no encerramento da apresentação, enquanto segurava uma bandeira do Brasil. O cantor, então, fez referência ao dia do segundo turno, marcado para domingo, 25, e ao número do PL: “Se Deus quiser, o próximo 25 é 22”.

Lima ainda não tinha se posicionado sobre a eleição deste ano. Em 2022, o cantor apoiou Jair Bolsonaro e chegou a se reunir com o então presidente no Palácio da Alvorada, em outubro daquele ano, para uma conversa sobre ações do governo em apoio ao agronegócio e ao produtor rural.

Em janeiro de 2025, Lima chegou a anunciar que tinha interesse em concorrer à Presidência da República em 2026. Em março do mesmo ano, voltou atrás. “Em 2026, não serei candidato, nem mesmo sou filiado a qualquer partido”, disse em um vídeo publicado no Instagram. “Manifestei, sim, meu interesse de ajudar o Brasil. Meu objetivo é contribuir de outras formas, sem a necessidade de concorrer ou ser eleito para algum cargo público.”

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