A repercussão das indicações literárias de Gustavo Scarpa chegou à família de Liev Tolstói. Na segunda-feira, 16, o meio-campista do Atlético-MG compartilhou nas redes sociais um vídeo em que Vladimir Tolstói, trineto do escritor russo e diretor do Museu Estatal Liev Tolstói, em Moscou, convida o jogador a visitar a Rússia e conhecer lugares ligados à vida do autor de Anna Kariênina e A Morte de Ivan Ilitch.



O jogador também recebeu um presente: um álbum de fotografias de Tolstói, com registros do escritor ao lado de familiares e amigos, autografado por Vladimir. Segundo o trineto, uma fotografia de Scarpa também passou a integrar o acervo do museu.

“Querido Gustavo, é um grande prazer me dirigir a você. Meu nome é Vladimir Tolstói, sou trineto de Liev Tolstói e diretor do Museu Estatal Liev Tolstói, em Moscou”, diz ele no vídeo. Vladimir afirma estar feliz ao saber que as obras de seu trisavô causaram uma impressão tão profunda no jogador, a ponto de ele decidir recomendá-las aos leitores brasileiros. Também atribui à popularidade de Scarpa o fato de os livros do escritor terem se tornado best-sellers no país, que diz já ter visitado diversas vezes e pelo qual afirma ter um carinho especial.

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Na mensagem, Vladimir ainda menciona o Laboratório de Estudos Russos Innopraktika, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), iniciativa voltada à aproximação entre as culturas brasileira e russa. Em seguida, reforça o convite: “Gostaria de lhe fazer um convite para visitar a Rússia e conhecer os lugares ligados à vida de Tolstói. Estamos esperando por você. Espero que seu interesse pela literatura russa um dia também o traga à Rússia. Ficaremos muito felizes em recebê-lo”.

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Scarpa também comentou a repercussão das recomendações literárias: “Tô feliz demais, muito feliz com a repercussão absurda de tudo isso que vem acontecendo sobre os livros”.

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A repercussão do interesse do meio-campista pela literatura russa ganhou força depois que o jogador passou a publicar resenhas de suas leituras nos Stories do Instagram e, mais recentemente, em seu canal no YouTube. A repercussão ultrapassou o universo do futebol e inspirou torcedores do Atlético-MG a criar o Galeitura, clube de leitura em homenagem ao atleta. O projeto já reúne mais de 120 mil seguidores no Instagram e iniciou sua primeira leitura coletiva com A Morte de Ivan Ilitch, de Tolstói, que chegou ao primeiro lugar entre os livros mais vendidos da Amazon quando as resenhas literárias de Scarpa viralizaram.

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