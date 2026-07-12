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Cultura

Guitarrista do Metallica faz duras críticas à música pop atual: ‘porcaria’

Kirk Hammett falou sobre o futuro da indústria fonográfica; A banda finalizou a turnê do álbum '72 Seasons', em Londres

Por Tatiana Moura 12 jul 2026, 10h00 | Atualizado em 13 jul 2026, 15h31
Kirk Hammett durante o show do Metallica no palco Mundo, no terceiro dia do Rock in Rio, em 25/09/2011
Kirk Hammett durante o show do Metallica no palco Mundo, no terceiro dia do Rock in Rio, em 25/09/2011 (Marcelo Sayão/EFE/VEJA)
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O guitarrista do Metallica, Kirk Hammett, criticou a música pop atual e a indústria fonográfica de maneira geral. O músico falou sobre o começo da carreira, interesse pela área e o principal problema dos novos talentos. Para Kirk, o ponto que mais afeta a qualidade é a busca pela perfeição. “Não tínhamos tablaturas (quando começamos), não tínhamos livros de música. Tudo o que tínhamos eram nossos ouvidos e os álbuns”, disse em entrevista ao The Irish Times.

Na opinião do guitarrista, o que falta para as gerações mais novas é parar de buscar por diversas técnicas. “De certa forma, lamento aqueles tempos em que as pessoas realmente precisavam batalhar para aprender, porque é justamente nessa luta que tudo acontece. É a combinação de determinação e inspiração que força você a criar algo próprio e, com o tempo, a desenvolver sua própria sonoridade e seu próprio estilo”, disse o guitarrista.

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O gênero mais afetado pela busca da música perfeita, na visão de Kirk, é o pop. O ritmo é o que domina as rádios, os streamings e que chama mais atenção para o público jovem.  “Espero que isso leve a uma qualidade melhor de música popular e, simplesmente, a uma qualidade melhor de composição. Porque, no momento, a composição e a música pop são uma porcaria”, disse.

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Por outro lado, elogiou os prodígios que aparecem nas redes sociais aprendendo como tocar instrumentos do zero, sem aulas ou livros. “Assumam o protagonismo e canalizem todo esse aprendizado e toda essa inspiração para criar coisas novas. Porque repito: é uma P-O-R-C-A-R-I-A”, soletrou. Metallica finalizou a turnê do álbum 72 Seasons no dia 5, em Londres.

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