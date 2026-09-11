Guilherme Piva sobre discrição com namorado: ‘temos vidas muito diferentes’

Guilherme Piva, 52 anos, é discreto quanto à vida amorosa. Após ser casado por anos, está novamente namorando. Mas prefere casas separadas. Convidado do programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku), ele fala, entre outros assuntos, sobre o prazer por dirigir peças teatrais – atualmente, está em cartaz com Visitando o Sr. Green, no Teatro Vannucci, no Rio, além da graça de interpretar o mordomo Edvaldo em Quem ama cuida. Já a respeito da vida pessoal, comenta assim:

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

“Não, não tenho (vontade de levar o namorado para casa), porque o meu namorado tem dois filhos, ele tem uma outra vida. Ele tem guarda compartilhada, eu adoro os filhos dele, mas também preservo esse meu lugar. Então temos vidas muito diferentes em termos. Ele tem dois filhos, um de 9 anos e uma de 13. Ainda está nesse momento, é super pai e tal”.

Captação de imagens e edição: Libário Nogueira / Agradecimento: Hotel Nacional e Elev Comunicação / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221).