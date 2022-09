Guia da Independência: bicentenário tem programação cultural especial

Nesta quarta-feira, dia 7 de setembro, o Brasil completa 200 anos de sua Independência. Para comemorar a data, uma série de eventos, e também manifestações, devem tomar as ruas do país no dia. Para além da questão política, que deve permear o dia da Independência às vésperas da eleição, o feriado também será marcado por lançamentos culturais que abraçam o tema da independência para reviver, e questionar, certos aspectos da história e seus personagens. Confira a seguir:

A Viagem de Pedro – Cinema

Em 7 de abril de 1831, Dom Pedro I abdicou do trono brasileiro e embarcou em uma fragata britânica de volta à Europa. O trajeto de pouco mais de dois meses entre Brasil e Europa é recontado no filme A Viagem de Pedro, de Laís Bodanzky, que chega aos cinemas no dia 1º de setembro, com Cauã Reymond na pele do primeiro imperador do Brasil.

Independências – TV Cultura

Criada por Luiz Fernando Carvalho, a minissérie vai recontar a história brasileira através de ângulos e personagens pouco explorados, como a participação de Leopoldina na Independência e o Padre José Maurício, maestro negro da Corte Imperial esquecido pelos registros tradicionais. A produção, que tem Antonio Fagundes no elenco, terá 16 episódios no total, exibidos semanalmente a partir do dia 7.

Histórias Brasileiras – MASP

Do dia 26 de agosto a 30 de outubro, fica em cartaz no Museu de Arte de São Paulo a exposição Histórias Brasileiras, que reúne cerca de 380 trabalhos de 250 artistas e coletivos que usam da data do bicentenário para contar a história do Brasil através de várias facetas como bandeiras, mapas, a representação de ritos religiosos e a relação com a terra.

Reabertura Museu do Ipiranga

Fechado desde 2013, o Ipiranga enfim volta a abrir suas portas ao público geral nesta quinta-feira, dia 8. Dono de um dos acervos históricos mais numerosos do país, a instituição abriga quadros como o gigantesco Independência ou Morte, de Pedro Américo, além de objetos, documentos e registros que levam os visitantes à uma viagem à história do Brasil. A visita acontecerá mediante agendamento no site.

Especial History Channel

Durante todo o mês de setembro, o canal por assinatura History exibirá uma série de conteúdos temáticos do bicentenário. No dia 5, estreia no canal as séries Aqui Tem História e Insurgentes. A primeira traça revela as influências do processo de independência na culinária brasileira, e a segunda narra a história de cinco revoltas nordestinas que marcaram a história do Brasil. Já nesta quarta-feira, 7, a série B de Brasil apresenta curiosidades pouco conhecidas que levaram à independência. O canal ainda lançará no dia 8 a série Inventores do Brasil. Apresentada pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, a produção irá contar a história de figuras como Dom Pedro II, Barão do Rio Branco e Getúlio Vargas.